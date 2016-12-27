Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO

Xerox объявил о том, что Нижегородская типография Zoom установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 PRO. Как рассказали CNews в компании, используя возможности машины, типография смогла увеличить скорость выполнения заказов и предложить клиентам новые виды продукции. Установку выполнил партнёр Xerox — компания «Системная интеграция».

Типография Zoom работает на нижегородском рынке с 2006 г. и специализируется на производстве полиграфической продукции для малого и среднего бизнеса. На участке цифровой печати компания долгое время использовала ЦПМ Xerox DocuColor 252. Когда эта машина выработала свой ресурс, типографии потребовалось заменить её более современной полноцветной системой.

Типографии было необходимо расширить ассортимент полиграфических услуг и ускорить обработку срочных заказов. Эти конкурентные преимущества были нужны типографии, чтобы обеспечить приток новых клиентов и увеличить объем печати на цифровом участке.

После переговоров с ведущими поставщиками специалисты Zoom выбрали Xerox. Типография уже многие годы успешно использовала оборудование под этим брендом. Оптимальным решением задач компании была признана полноцветная ЦПМ Xerox Versant 80 PRO с опцией печати на длинном формате.

Эта промышленная система привлекла представителей типографии поддержкой материалов плотностью до 350 г/м2. В частности, машина может печатать на дизайнерской, фактурной и синтетической бумаге, картоне и пластике со скоростью до 80 страниц в минуту. При этом в версии PRO Xerox Versant 80 обладает более мощным контроллером, чем в стандартной конфигурации. Машина точно воспроизводит тональные переходы, микротекст и другие сложные элементы благодаря технологии Ultra HD, разрешению печати 2400x2400 dpi и разрешению растрирования 1200x1200 dpi с глубиной цвета 10 бит.

ЦПМ оснащена пакетом инструментов Simple Image Quality Adjustment (SIQA), который автоматизирует настройку сведения лица с оборотом и обеспечивает равномерность воспроизведения заливки по листу. Также эта система эффективно управляет токами переноса, что ускоряет настройку ЦПМ при печати на сложных материалах.

Xerox Versant 80 PRO была оперативно установлена в типографии и сразу же запущена в эксплуатацию. Компания производит на новой машине полный ассортимент цифровой полиграфической продукции, в том числе визитки, листовки, буклеты и календари. Благодаря опции печати на формате до 330х660 мм ЦПМ успешно применяется для выпуска брошюр A4 со сшивкой по короткой стороне. Также компания планирует использовать новую машину для печати меню на синтетической бумаге, что позволит не ламинировать страницы и тем самым значительно увеличить скорость выполнения таких заказов.

«Наша компания прилагает много усилий к развитию клиентского сервиса, мы постоянно работаем над собой и стремимся быть лучшими. Среди типографий, специализирующихся на рекламной продукции, мы первыми в городе установили и внедрили на всех уровнях систему автоматизации производства, — сказал Павел Лондарев, исполнительный директор типографии Zoom. — Мы не перестаём улучшать наше предложение, и покупка Xerox Versant 80 PRO стала логическим продолжением этой политики. Наша новая машина полностью отвечает растущим требованиям клиентов к качеству и возможностям цифровой печати».

«Мы уже долгое время сотрудничаем с типографией Zoom и были рады помочь ей обновить парк цифрового оборудования, — отметил Павел Калинин, сервисный инженер компании "Системная интеграция". — ЦПМ Xerox Versant 80 PRO воплощает в себе передовые разработки в области промышленной печати, поэтому мы уверены, что это решение поможет типографии существенно укрепить позиции на рынке».