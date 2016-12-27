Commvault представил Mobile Advantage App и Automated Proactive Solution System

Commvault объявил о выпуске приложения Commvault Mobile Advantage App и программной платформы Automated Proactive Solution System (APSS), реализующих новые возможности мобильного доступа, управления и автоматизации для заказчиков.

Как рассказали CNews в компании, совместимое с платформами Android и iPhone новое приложение Commvault Mobile Advantage обеспечивает заказчикам постоянный доступ к мощным утилитам, сервисам и информации для полного контроля над средой Commvault. Mobile Advantage – это интегрированный портал сервисов Commvault. Програмная платформа выполняет проактивный мониторинг и обнаруживает потенциальные сбои в среде Commvault, после чего интеллектуально подбирает персонализированные решения, способные устранить эти проблемы. Инновации мобильного доступа, управления и автоматизации открывают новый этап развития сервисов поддержки Commvault. Компания стремится предоставить заказчикам интегрированную комбинацию специалистов службы поддержки, процессов и технологий для оптимизации операций, выполнения самых строгих требований к уровню сервиса и получения максимальной отдачи от данных независимо от времени и места.

«Запуск Mobile Advantage App Commvault и проактивной поддержки на базе фреймворка APSS выводит великолепную программу поддержки заказчиков Commvault на новый уровень, - отметил Сергей Бахарев, старший специалист по интеграции частной австралийской компании Perfekt Pty Ltd, обслуживающей ИТ-рынок Австралии. – Мы очень довольны качеством работы выделенной команды поддержки Commvault, новые решения позволят нам реагировать на любые потенциальные проблемы независимо от того, где в данный момент находятся наши специалисты. В результате мы сможем своими силами быстро устранять потенциальные проблемы без лишних звонков в службу поддержки».

«Мы гордимся, что шестой год подряд рейтинг нашей поддержки заказчиков и сервисов превышает средние по индустрии показатели, но Commvault никогда не останавливается на достигнутом, - сказал Южин Тротвайн, вице-президент Commvault по направлению международной поддержки пользователей (Worldwide Customer Support). – Наши последние инновации доступа, управления и автоматизации свидетельствуют о постоянном стремлении развиваться и вывести нашу глобальную поддержку заказчиков на новый уровень».

«Растущие риски кибератак, утечек данных и заражения программами-вымогателями заставляют предприятия постоянно совершенствовать свою защиту. Сегодня для успеха бизнеса компании ей необходима мощная программа поддержки заказчика в чрезвычайных ситуациях, - сказала Лаура Дюбуа, вице-президент IDC по направлению сервера и системы исследования програмной инфраструктуры (Server and System Infrastructure Software Research). – Рейтинг поддержки заказчиков Commvault и их удовлетворенности дополняют наш собственный опрос клиентов, который показал высокую степень удовлетворенности эффективностью решений Commvault. Мощное сочетание технологий и поддержки обеспечивает не только конкурентное преимущество Commvault, но, что еще более важно, гарантирует заказчикам безопасность и сохранность данных».