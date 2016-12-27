BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями
IBM объявила о совместном проекте с BMW Group, в рамках которого компании исследуют возможную роль когнитивных вычислений Watson в персонализации водительского опыта и создании более интуитивных систем поддержки водителя для машин будущего. Как рассказали CNews в компании, BMW Group разместит команду ученых в глобальной штаб-квартире подразделения IBM Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Компании займутся улучшением функций интеллектуального помощника для водителей.
IBM недавно объявила о планах инвестировать $200 млн в площадку для совместных инноваций в Мюнхене. Это является частью глобального инвестиционного плана корпорации в размере $3 млрд для интеграции когнитивных вычислений Watson в интернет вещей. BMW, штаб-квартира которой также находится в столице Баварии, является одной из первых компаний, создавших индустриальную «коллабораторию» в здании IBM. Команда инженеров BMW Group будет работать бок о бок с командой технических специалистов, разработчиков и консультантов IBM.
«Watson меняет способ взаимодействия людей с реальным миром, помогая создавать более безопасный, эффективный и персонализированный опыт дома, на работе и в дороге, – сказала Гарриет Грин, глобальный руководитель подразделения IBM Watson IoT. – Благодаря этому соглашению у наших компаний будет возможность дать старт использованию водителями диалоговых возможностей и машинного обучения Watson. Наше исследование показывает, что в то время как автомобили останутся неотъемлемой частью личных поездок, сам принцип вождения в течение ближайших десяти лет поменяется сильнее, чем когда-либо за время существования автомобильной отрасли».
В целях исследования и демонстрации заказчикам возможностей технологий Watson IoT IBM разместит четыре гибридных спорткара BMW i8 в штаб-квартире Watson IoT в Мюнхене. Прототипы решений на базе облачной платформы IBM Bluemix продемонстрируют, каким образом Watson позволит автомобилям и водителям по-новому вести диалог друг с другом.
Способность Watson к машинному обучению открывает новые возможности для развития транспорта в области понимания предпочтений, потребностей и привычек автовладельцев. Зная эти параметры, можно персонализировать опыт вождения и повысить уровень комфорта и безопасности. Руководство по управлению автомобилем будет также интегрировано в Watson, что позволит водителям задавать вопросы о транспортном средстве на естественном языке, не отвлекаясь от наблюдения за дорогой. Подход заключается и в том, чтобы в режиме реального времени объединить метеорологические данные, полученные от Weather Company, компании IBM ситуативную информацию о маршруте, дорожном движении и состоянии транспортного средства. Это улучшит пользовательский опыт вождения и позволит выработать рекомендации водителю.
Согласно исследованию IBM Institute for Business Value под названием «A New Relationship People and Cars» транспорт становится частью интернета вещей по мере того, как новые опции мобильности меняют образ жизни покупателей и их ожидания. Современный автомобиль эволюционирует и из средства передвижения превращается в своеобразный центр данных со встроенными сенсорами и компьютерами, которые фиксируют информацию о машине, ее водителе, пассажирах и окружающей обстановке. В то же время, диалоговые интерфейсы позволяют водителям лучше взаимодействовать со своими автомобилями. Благодаря машинному обучению транспортные средства получают больше информации о водителе и в соответствии с этим персонализируют опыт вождения.
Согласно исследованиям IBM, автомобили стремительно становятся самовосстанавливающимися (транспортные средства, которые способны самостоятельно и без помощи человека проводить диагностику и настройку системы и даже устранить неисправности в других автомобилях), общающимися (средства передвижения, которые взаимодействуют с другими транспортными средствами и окружающим миром), самообучающимися (транспортные средства с когнитивными способностями постоянно обучаются и составляют рекомендации на основе поведения водителя, пассажиров и другого транспорта), беспилотными (транспортные средства переходят от ограниченной автоматизации к полной автономности), самонастраивающимися (транспорт адаптируется к индивидуальным предпочтениям водителя по всем параметрам – от высоты сиденья и положения до любимых пунктов назначения водителя) ит самоинтегрирующимися (подобно другим умным устройствам, такой транспорт будет частью интернета вещей, который объединит данные о состоянии на дорогах, погоде и маневренности по мере движения).
В рамках инвестиций в размере $3 млрд в интеграцию когнитивных вычислений Watson в интернет вещей компания IBM выделила свыше $200 млн на открытие новой глобальной штаб-квартиры для бизнес-подразделения Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Такой шаг, ставший одним из крупнейших капиталовложений компании в Европе, стал ответом на растущий спрос среди заказчиков, стремящихся трансформировать свои рабочие процессы при помощи технологий интернета вещей и искусственного интеллекта. В настоящее время свыше шести тысяч заказчиков IBM используют решения Watson IoT. Их количество за последние восемь месяцев выросло в полтора раза.
Штаб-квартира в Мюнхене станет первой когнитивной «коллабораторией» интернета вещей. Заказчики и партнеры компании смогут совместно решать актуальные бизнес-задачи в сфере автомобильной промышленности, электроники, производства, здравоохранения и страхования вместе с большим штатом исследователей, инженеров, разработчиков и бизнес-консультантов IBM в Мюнхене. Они также воспользуются преимуществами интерактивного клиентского центра, оснащенного новейшими технологиями, чтобы продемонстрировать возможности Watson IoT при использовании в автомобилях, зданиях, на заводах и в электроприборах. IBM обладает глубокими знаниями и экспертизой в автомобильной промышленности и имеет профильную автомобильную практику во всех ключевых странах-производителях транспортных средств. Кроме того, у компании есть база программных решений и бизнес-консультантов, обладающих глубокими научно-техническими знаниями и практическими навыками.