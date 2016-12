BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями

IBM объявила о совместном проекте с BMW Group, в рамках которого компании исследуют возможную роль когнитивных вычислений Watson в персонализации водительского опыта и создании более интуитивных систем поддержки водителя для машин будущего. Как рассказали CNews в компании, BMW Group разместит команду ученых в глобальной штаб-квартире подразделения IBM Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Компании займутся улучшением функций интеллектуального помощника для водителей.

IBM недавно объявила о планах инвестировать $200 млн в площадку для совместных инноваций в Мюнхене. Это является частью глобального инвестиционного плана корпорации в размере $3 млрд для интеграции когнитивных вычислений Watson в интернет вещей. BMW, штаб-квартира которой также находится в столице Баварии, является одной из первых компаний, создавших индустриальную «коллабораторию» в здании IBM. Команда инженеров BMW Group будет работать бок о бок с командой технических специалистов, разработчиков и консультантов IBM.

«Watson меняет способ взаимодействия людей с реальным миром, помогая создавать более безопасный, эффективный и персонализированный опыт дома, на работе и в дороге, – сказала Гарриет Грин, глобальный руководитель подразделения IBM Watson IoT. – Благодаря этому соглашению у наших компаний будет возможность дать старт использованию водителями диалоговых возможностей и машинного обучения Watson. Наше исследование показывает, что в то время как автомобили останутся неотъемлемой частью личных поездок, сам принцип вождения в течение ближайших десяти лет поменяется сильнее, чем когда-либо за время существования автомобильной отрасли».

В целях исследования и демонстрации заказчикам возможностей технологий Watson IoT IBM разместит четыре гибридных спорткара BMW i8 в штаб-квартире Watson IoT в Мюнхене. Прототипы решений на базе облачной платформы IBM Bluemix продемонстрируют, каким образом Watson позволит автомобилям и водителям по-новому вести диалог друг с другом.

Способность Watson к машинному обучению открывает новые возможности для развития транспорта в области понимания предпочтений, потребностей и привычек автовладельцев. Зная эти параметры, можно персонализировать опыт вождения и повысить уровень комфорта и безопасности. Руководство по управлению автомобилем будет также интегрировано в Watson, что позволит водителям задавать вопросы о транспортном средстве на естественном языке, не отвлекаясь от наблюдения за дорогой. Подход заключается и в том, чтобы в режиме реального времени объединить метеорологические данные, полученные от Weather Company, компании IBM ситуативную информацию о маршруте, дорожном движении и состоянии транспортного средства. Это улучшит пользовательский опыт вождения и позволит выработать рекомендации водителю.

Согласно исследованию IBM Institute for Business Value под названием «A New Relationship ­ People and Cars» транспорт становится частью интернета вещей по мере того, как новые опции мобильности меняют образ жизни покупателей и их ожидания. Современный автомобиль эволюционирует и из средства передвижения превращается в своеобразный центр данных со встроенными сенсорами и компьютерами, которые фиксируют информацию о машине, ее водителе, пассажирах и окружающей обстановке. В то же время, диалоговые интерфейсы позволяют водителям лучше взаимодействовать со своими автомобилями. Благодаря машинному обучению транспортные средства получают больше информации о водителе и в соответствии с этим персонализируют опыт вождения.

Согласно исследованиям IBM, автомобили стремительно становятся самовосстанавливающимися (транспортные средства, которые способны самостоятельно и без помощи человека проводить диагностику и настройку системы и даже устранить неисправности в других автомобилях), общающимися (средства передвижения, которые взаимодействуют с другими транспортными средствами и окружающим миром), самообучающимися (транспортные средства с когнитивными способностями постоянно обучаются и составляют рекомендации на основе поведения водителя, пассажиров и другого транспорта), беспилотными (транспортные средства переходят от ограниченной автоматизации к полной автономности), самонастраивающимися (транспорт адаптируется к индивидуальным предпочтениям водителя по всем параметрам – от высоты сиденья и положения до любимых пунктов назначения водителя) ит самоинтегрирующимися (подобно другим умным устройствам, такой транспорт будет частью интернета вещей, который объединит данные о состоянии на дорогах, погоде и маневренности по мере движения).

В рамках инвестиций в размере $3 млрд в интеграцию когнитивных вычислений Watson в интернет вещей компания IBM выделила свыше $200 млн на открытие новой глобальной штаб-квартиры для бизнес-подразделения Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Такой шаг, ставший одним из крупнейших капиталовложений компании в Европе, стал ответом на растущий спрос среди заказчиков, стремящихся трансформировать свои рабочие процессы при помощи технологий интернета вещей и искусственного интеллекта. В настоящее время свыше шести тысяч заказчиков IBM используют решения Watson IoT. Их количество за последние восемь месяцев выросло в полтора раза.

Штаб-квартира в Мюнхене станет первой когнитивной «коллабораторией» интернета вещей. Заказчики и партнеры компании смогут совместно решать актуальные бизнес-задачи в сфере автомобильной промышленности, электроники, производства, здравоохранения и страхования вместе с большим штатом исследователей, инженеров, разработчиков и бизнес-консультантов IBM в Мюнхене. Они также воспользуются преимуществами интерактивного клиентского центра, оснащенного новейшими технологиями, чтобы продемонстрировать возможности Watson IoT при использовании в автомобилях, зданиях, на заводах и в электроприборах. IBM обладает глубокими знаниями и экспертизой в автомобильной промышленности и имеет профильную автомобильную практику во всех ключевых странах-производителях транспортных средств. Кроме того, у компании есть база программных решений и бизнес-консультантов, обладающих глубокими научно-техническими знаниями и практическими навыками.