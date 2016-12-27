Atlas ERP пополнилась инструментами для управления цепочками поставок

В отечественную систему автоматизации Atlas ERP добавлен комплекс инструментов для управления цепочками поставок или SCM (Supply Chain Management). Как сообщили CNews в компании Atlas, это не отдельный раздел, а набор функций, пронизывающих всю систему, в первую очередь, модуль «Управление торговлей».

«Мы понимаем SCM как комплексную идеологию, которая позволяет увидеть цепь поставок целиком: от производства сырья до конечного потребителя, — заявил глава компании Atlas Software Сергей Вихарев. — Поэтому предлагаем клиентам взглянуть на управление цепями поставок как на единый механизм и попробовать объединиться всем участникам процесса, чтобы повысить общую эффективность».

Концепция Atlas ERP основана на постоянном обмене информацией между всеми звеньями цепи. Для этого в системе появились специализированные инструменты. Например, всю цепь поставок можно разделить на блоки: взаимоотношения с поставщиками, таможенная, транспортная и складская логистика, управление ассортиментом и так далее. И каждый элемент имеет собственный функционал, пояснили в компании.

Разработчики особенно выделяют инновационный блок рейтингования ассортимента. Atlas ERP самостоятельно присваивает каждой позиции место в общем рейтинге необходимости закупок. По взвешенным показателям, сложным формулам и на основании самообучающихся алгоритмов система определяет, какой товар следует заказать в первую очередь.

Все происходит в автоматическом режиме, что снимает со снабженца значительную часть аналитической работы. «Это особенно важно, если у дистрибьютора сотни и тысячи товаров, — считают в Atlas. — Сотрудники на основе цифр, а не интуиции, видят, какие именно позиции и в каком объеме нужно закупить. А руководитель повышает эффективность управления ассортиментом и увеличивает оборачиваемость запасов».

Также Atlas ERP позволяет управлять взаимоотношениями с поставщиками — выстраивать и моделировать автоматические процессы, распределять партнеров по категориям. А сейчас для более прозрачной и быстрой работы внутри системы создается личный кабинет каждого поставщика. Так руководитель сможет привлекать их к непосредственной работе над заказом.