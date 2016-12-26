Softline провела SAM-оценку сред разработки в компании Acronis

Softline провел SAM-оценку сред разработки в компании Acronis

Softline объявил о завершении проекта SAM Non-Production Environments по оценке использования ПО Microsoft в ИТ-инфраструктуре разработки международной компании Acronis. Как рассказали CNews в компании, сформированный отчет позволит заказчику наиболее эффективно управлять средами разработки и тестирования, а также осуществлять мониторинг подписок на пробные версии программных продуктов.

Компания Acronis специализируется на защите данных гибридного облака. Руководством компании было принято решение о реализации проекта SAM Non-Production Environments. Оно было обусловлено необходимостью получить подробную информацию об ИТ-активах, повысить эффективность использования ПО и управления непроизводственными средами. В качестве ИТ-партнера была выбрана компания Softline, специалисты которой обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом для реализации SAM-проектов. Являясь сертифицированным SAM-партнером Microsoft, Softline реализует полный цикл работ, направленных на улучшение качества использования программного обеспечения вендора, а также повышение уровня лицензионного соответствия.

В ходе проекта специалистами Softline был сформирован макет, в котором отражались сводные данные по количеству разработчиков, ИТ-специалистов, архитекторов, тестировщиков, администраторов, относящихся к разработке ПО и имеющих доступ к непроизводственным средам. Для проведения комплексного анализа средств разработки в организации эксперты Softline разработали план инвентаризации и опросник, касаюшийся жизненного цикла непроизводственных сред. В качестве программного обеспечения для анализа ИТ-инфраструктуры заказчика было использовано решение Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP). Всего было проверено свыше 400 рабочих мест, порядка 30 тестовых сред, а также специализированное ПО Microsoft Visual Studio и сервисы подписки MSDN (пробные версии программных продуктов).

В результате проведенной работы специалисты Softline подготовили отчетные материалы, где реализован целостный подход к стратегии управления средами разработки и даны рекомендации, касающиеся их развертывания, администрирования, а также консолидации серверных мощностей. В частности, эксперты сочли оптимальным перенос лицензий, обслуживающих тестовые среды, в облако на базе Microsoft Azure, что позволит развернуть и использовать в облаке столько виртуальных машин, сколько необходимо для разработки и тестирования приложений без приобретения локального аппаратного обеспечения и закупки ПО.

«Инвентаризация позволила не только точно установить объем используемых программных активов и оценить уровень зрелости процессов SAM, но также сформировать оптимальную стратегию управления средами разработки, что представляло исключительную важность для заказчика. На сегодняшний день компания Softline находится в числе партнеров Microsoft, которые одними из первых приступили к реализации подобных проектов. Это стало возможно благодаря обширной экспертизе, накопленной в области Software Asset Management (SAM)», - сказал Сергей Крутских, ИТ-консультант департамента бизнес-консалтинга компании Softline.

«По итогам проекта мы получили отчет о состоянии нерабочих сред и рекомендации по их оптимизации, касающиеся администрирования, использования серверного оборудования, загрузки ПО, обучения персонала. Все эти рекомендации помогут нам повысить уровень зрелости процессов SAM, а также существенно сократить расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры», - отметил Алексей Боровков, вице-президент по информационным технологиям и инфраструктуре компании Acronis.