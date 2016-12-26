СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО

RCNTEC («Арсиэнтек») объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 23.12.2016 №682 российская горизонтально масштабируемая СХД Resilient Cloud Storage («Полибайт») внесена в Единый реестр отечественного ПО и рекомендована для закупки российским госструктурам и предприятиям.

Российская компания RCNTEC занимается разработкой и производством систем хранения данных с 2013 г. Как рассказали CNews в компании, СХД Resilient Cloud Storage («Полибайт») является программно-аппаратным комплексом, программная часть которого полностью разработана в России.

Комплекс ориентирован на работу с большими объёмами данных и является первым горизонтально масштабируемым решением Еnterprise уровня на российском рынке, отвечающим всем современным требованиям к СХД.

Горизонтально масштабируемая СХД Resilient Cloud Storage («Полибайт») спроектирована для решения широкого спектра задач, таких как хранение данных видеонаблюдения, хранение медиа-контента, серверная виртуализация и частные облака, виртуальные рабочие столы (VDI), хранение геологических данных, резервное копирование данных, архивы и большие массивы данных, хранение биллинговой информации операторов, а также позволяет решить задачу хранения трафика операторов связи в соответствии с принятым в 2016 г. пакетом антитеррористических поправок.

Resilient Cloud Storage («Полибайт») на сегодняшний день является системой, позволяющей решить задачу хранения трафика операторов в рамках единой инсталляции. СХД Resilient Cloud Storage сочетает в себе твердотельные накопители (SSD) для приложений, требующих высокой производительности, и жёсткие диски (HDD) высокой ёмкости для эффективного хранения больших объёмов информации.

СХД Resilient Cloud Storage не содержит традиционных для классических СХД контроллеров, пропускающих через себя весь трафик и являющихся «бутылочным горлышком» производительности. Вместо этого СХД Resilient Cloud Storage строится из унифицированных модулей хранения данных, каждый из которых выполняет одновременно функции хранения и взаимодействия с потребителями. Количество таких модулей может начинаться с трёх единиц и достигать десятков тысяч. За счёт этого по модулям распределяются не только данные, но и нагрузка. Это позволяет увеличивать производительность системы (с одновременным ростом объёма) простым добавлением модулей.

СХД Resilient Cloud Storage не использует традиционные для систем хранения данных технологии RAID для обеспечения отказоустойчивости и избыточности.

В Resilient Cloud Storage по умолчанию информация хранится в трёх репликах, размещённых в разных доменах отказоустойчивости. Это позволяет выдерживать сбои целого домена отказоустойчивости (обычно стойка либо серверное помещение) без потери производительности. В случае сбоя система переключается на альтернативную реплику данных, благодаря чему нет необходимости держать под стрессовой нагрузкой все носители, как это происходит в классических системах с RAID.

«Мы вкладываем огромные интеллектуальные ресурсы в R&D и создаём лучшие в своём классе продукты. Хочется верить, что благодаря таким усилиям покупка отечественных разработок в России будет продиктована не просто курсом на импортозамещение, а разумным выбором действительно лучшего на рынке продукта. При этом мы ожидаем, что внесение продуктов компании RCNTEC в государственные реестры, связанные с импортозамещением, повысит осведомлённость российских компаний о продуктах, разрабатываемых в Российской Федерации, а активное использование этих продуктов внутри страны расширит масштабы производства, что, в свою очередь, способствует развитию экспорта высокотехнологической продукции из России» - отметил генеральный директор RCNTEC Денис Нештун.

Меньше чем за год существования реестра отечественного ПО в него внесены уже два продукта компании RCNTEC. Первым список пополнил сервис двухфакторной аутентификации AUTH.AS.