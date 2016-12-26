Платформа Anaplan пополнилась функцией Application Lifecycle Management

Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу Smart Business Platform для финансового и операционного планирования и моделирования бизнес-процессов, анонсировала пополнение своего решения рядом новых функций, в числе которых — Application Lifecycle Management (ALM). Об этом CNews сообщили в Anaplan.

Реализовав функцию ALM на базе своей платформы, компания обеспечила своих клиентов дополнительными возможностями в области управления плановыми и бизнес-моделями (приложениями) в масштабах организации, в том числе внесения в них изменений и контроля за этим процессом.

В новой версии платформы также улучшены история и аудит изменений (History). История изменений стала более информативной и предлагает больше возможностей для наглядного анализа и контроля, отметили в Anaplan.

Среди ключевых возможностей функциональности Application Lifecycle Management: раздельное управление бизнес-моделью (приложением) в рамках ее жизненного цикла (Development/Test/Production), включая внесение изменений, их мониторинг и синхронизацию, через единую удобную административную консоль; оптимизированная функция защиты данных и бизнес-логики моделей (при активации опции ALM действия и права пользователей в части построения модели, ее администрирования и развертывания четко разделены и контролируются); контроль версий, который позволяет администраторам отмечать изменения в структуре модели, готовые для тестирования или развертывания; улучшенная функция контроля изменений в структуре разрабатываемых моделей (до того, как эти изменения будут синхронизированы); дополнительная функция защиты, благодаря которой развернутая среда может быть заблокирована с целью предотвратить непреднамеренные или нежелательные изменения.

«Anaplan предлагает такой уровень развития технологий в рамках современной корпоративной платформы, который сокращает время развертывания приложения с нескольких дней до нескольких часов», — утверждает Майкл Гулд (Michael Gould), основатель и CTO Anaplan. По его словам, функция ALM соответствует требованиям заказчиков c точки зрения безопасности и управляемости.

По информации Anaplan, текущее обновление призвано повысить безопасность и контроль благодаря более информативной истории изменений. Теперь авторизованные пользователи могут отслеживать любые изменения в модели (а не только изменения ее данных), а также видеть, кем и когда они были сделаны.

Помимо этого, компания анонсировала ряд дополнительных функций и новых приложений.

Так, обеспечена облегченная интеграция платформы Anaplan со сторонними источниками данных и приложениями с помощью функциональности Anaplan HyperConnect, разработанной совместно с компанией Imformatica. Anaplan HyperConnect предоставляет гибкие возможности извлечения, трансформации и загрузки данных (ETL), а также интеграции со сторонними источниками и приложениями в интуитивно-понятном интерфейсе среды Informatica Cloud.

Оптимизирована визуализация данных Anaplan благодаря сотрудничеству Anaplan и Tableau Software. Теперь клиенты обеих компаний могут легко передавать данные из Anaplan в Tableau для дальнейшего анализа и формирования отчетности.

Также клиенты смогут воспользоваться новыми приложениями, такими как Long-Range Planning, Asset Management и P&L Forecasting. Они уже доступны в каталоге приложений AppHub, в котором представлено уже более 150 специализированных приложений от Anaplan, ее партнеров и клиентов.