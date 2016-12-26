«Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум»

Российский сервис-провайдер «Онланта», специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах (входит в группу компаний «Ланит»), предоставила специализированному депозитарию «Инфинитум» резервный ЦОД в «облаке» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Ланите».

Главная задача «Инфинитум» — защищать интересы клиентов, осуществляя контроль, учет и хранение имущества институциональных и индивидуальных инвесторов: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, саморегулируемых организаций, государственных корпораций и страховых компаний.

Сергей Киселев, директор по ИТ cпециализированного депозитария «Инфинитум», заявил: «Информация, хранящаяся в наших информационных системах, за которую мы несем ответственность перед нашими клиентами и регулятором — это, по сути, деньги наших клиентов, негосударственных пенсионных фондов, т.е. деньги пенсионеров, доверивших свои сбережения частным фондам. Нам важно обеспечить высокий уровень защиты конфиденциальной информации и доступности информационных ресурсов. Мы располагаем своим центром обработки данных. Однако в целях соблюдения рекомендаций регулятора об обеспечении непрерывной деятельности было инициировано создание резервного ЦОД. По итогам конкурса было выбрано решение компании “Онланта”, которая оперативно развернула необходимую инфраструктуру в “облаке” OnCloud.ru».

«Онланта» предоставляет специализированному депозитарию виртуальную инфраструктуру, аналогичную по мощности основной площадке «Инфинитум». Доступ к резервному ЦОДу осуществляется по выделенным высокоскоростным каналам связи, специально организованным между площадкой заказчика и «облаком» OnCloud.ru. Система хранения данных резервного ЦОД выделена только для использования спецдепозитарием, ее производительность и объем хранения полностью соответствуют требованиям заказчика. Между системами хранения «Инфинитум» и «Онланты» организована синхронная репликация, позволяющая передавать данные между системами без задержек. Виртуальные машины в «облаке» OnCloud.ru выключены. При возникновении аварии в основном центре обработки данных они автоматически переходят в активное состояние, а резервная система хранения данных — в режим «чтение/запись». Таким образом, бизнес-критичные сервисы «Инфинитум» продолжат работу на резервной площадке без заметных перерывов.

«Услуга “Резервный ЦОД” обеспечивает бесперебойную работу бизнес-критичных систем за сравнительно небольшие деньги: заказчик не переплачивает за резервную площадку, поскольку в полном объеме сервис тарифицируется только в момент аварии. Услуга сейчас востребована на рынке облачных услуг и пользуется популярностью у заказчиков, для которых важна непрерывность бизнеса», — отметил Сергей Таран, генеральный директор компании «Онланта».