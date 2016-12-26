«Элекард» создал технологию быстрой передачи видеоданных

«Элекард» объявил о разработке системы компрессии и трансляции видеоданных, которая позволяет в десятки раз увеличить скорость передачи кадров. Как рассказали CNews в компании, такая технология необходима, например, для телемедицины и систем автоматизации, где даже минимальная задержка трансляции может нанести серьезный ущерб.

Процесс видеотрансляции включает в себя несколько этапов: захват, компрессия, трансляция, декомпрессия и показ видео. Всего камера снимает 25 кадров в секунду, для эффективного сжатия конкретного кадра используется информация из нескольких кадров. На этом этапе в стандартном решении и возникает задержка, которая может составить от половины до нескольких секунд.

«Для нас это мгновение, а для систем, которым, например, нужно оперативно принимать решение при управлении беспилотными аппаратами, или для систем автоматизации это может быть критично», — отметил директор «Элекард» Виктор Ширшин.

Специалистам томской компании удалось создать технологию, которая позволяет уменьшить время на пересылку и декомпрессию данных до 20 миллисекунд и меньше. Система, не дожидаясь полной компрессии текущего кадра, отправляет его по частям. Как только программа получает информацию о части кадра, она отправляет ее на приемник, где кадр декомпрессируется за счет данных от разных частей других кадров.

«Мы научились правильно располагать данные, чтобы задержка между компрессией и показом была меньше времени показа кадра. Это существенный прорыв в этой области», — сказал Виктор Ширшин.

Область применения решения широка, начиная от телемедицины, заканчивая интерактивными видеоиграми. Использовать новую технологию можно также в роботизированных системах с дистанционным или автономным управлением.

«Когда хирург делает телеоперацию с помощью манипулятора, он наблюдает на видео, как хирургический инструмент производит манипуляции в теле пациента, который находится в другой части планеты. Если он сделал какое-то движение, результат он должен видеть мгновенно, а не через полторы-две секунды», — рассказал представитель «Элекард».

Новая система компрессии и трансляции видеоданных может работать со всеми международными стандартами видеокодирования. В настоящее время разработка томичей применяется в качестве технологического модуля в десятках компаний, среди которых есть и известные всему миру.

«Если рынок будет требовать еще более эффективного решения, будем стараться, но это уже практически предел. Чем эффективнее сделан алгоритм, тем сложнее его улучшить», — подытожил Виктор Ширшин.