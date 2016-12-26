Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года

В 2015-2016 финансовом году (закончился 30 сентября 2016 г.) бизнес компании Axelot вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Как рассказали CNews в Axelot, оборот компании в разрезе 4 ключевых направлений бизнеса распределился следующим образом: складская логистика — 39%, транспортная логистика — 4%, НСИ и интеграция — 12%, направление комплексных проектов — 45%. Оборот компании по типам комплексных проектов можно представить так: ERP — 72%, проекты ТОиР (управление обслуживанием и ремонтами) — 11%, МТО (материально-техническое обеспечение) — 9%, документооборот м 6%, ИУИ и RFID — 2%.

Среди основных достижений 2015-2016 финансового года в компании назвали вывод на рынок нового программного продукта «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками», а также начало создания партнерского канала продаж по продуктам Axelot: TMS и Axelot Datareon ESB.

Из наиболее значимых проектов, реализованных в уходящем году по направлению складская и транспортная логистика, в Axelot отметили проекты для компаний «Цезарь», «Лада Имидж», «Бетховен», ЭФКО, «Эником Невада групп», «Тулслогистик», Phoenix Contact, «Гранд Капитал», «Инвитро», ITR. По тематике «НСИ и интеграция» в компании особо выделяют проекты для «АЭМ-технологии», «Технониколь» и для компании «Стройгазмонтаж». Из ERP-проектов — проекты для АСМАП, «Иркутскэнерго», ОМК, «ТГК-14», «Трансмашхолдинга» и «Полюс Золото».

Своей целью на следующий финансовый год Axelot видит 20% рост относительно показателей прошлого года. На каждое крупное продуктовое направление в компании приняты индивидуальные стратегические планы развития. Так, по направлению складская логистика рост должен составить порядка 10%, транспортная логистика — 60%, НСИ и интеграция — 80%, рост по направлению комплексных проектов — 10%.

Компания также продолжит оптимизировать внутренние технологии работы и весь спектр маркетинговых инициатив: от партнерских конференций в различных регионах страны до точечных дистанционных обучений через интернет.

«Прошедший год выдался очень насыщенным для нашей компании, — рассказал генеральный директор компании Axelot Алексей Тимашов. — Конечно, были трудности, сложные ситуации, но все это только сделало нас сильнее. Мы научились решать еще более сложные задачи, наша команда стала опытнее. Компания выросла, сумела повысить свою эффективность, что особенно важно в текущее непростое время. И, пожалуй, что самое важное — мы сохранили драйв и интерес к нашей работе, что поможет нам развиваться и дальше».