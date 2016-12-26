Банк «Открытие» будет работать с клиентскими досье в Directum

«Акелон» объявил о начале реализации проекта по созданию электронного архива клиентских досье и переработке процессов клиентского документооборота в банке «Открытие». Как рассказали CNews в компании, проект по созданию электронного архива клиентских досье стартовал в банке в мае 2016 г.

Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди российских банковских групп. «Открытие» — универсальный коммерческий банк, который развивает такие ключевые направления бизнеса, как: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Особое внимание «Открытие» уделяет высокотехнологичным сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» предлагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, в рамках проекта «Точка» — полностью дистанционное обслуживание для предпринимателей.

Работы на проекте по созданию электронного архива клиентских досье вела компания «Акелон», генеральный партнер Directum. Перед командой внедрения встали такие задачи, как создание системы учета движения и хранения бумажных досье, автоматизация процесса ввода сканированных документов досье в систему, организация хранения, обеспечение быстрого поиска и организация доступа к сканированным образам документов, всходящим в состав досье, интеграция разрабатываемого архива с CRM-системами и модулями АБС, автоматизация процесса ввода досье в систему учета досье, и как следствие — оптимизация работы сотрудников операционных подразделений и быстрая идентификация объектов архива с использованием штрихкодирования.

Изучив потребности заказчика, специалисты «Акелон» сфокусировались на создании решения «Акелон: Архив клиентских досье», позволяющего организовать работу с большим массивом документов, которые образуют клиентские (в том числе кредитные) досье. Решение ориентировано как на работу с бумажными версиями документов: контроль движения документов, сдача документов во внутренние и внешние архивы, — так и на работу с электронными версиями документов: быстрый поиск необходимых документов и контроль комплектности.

Важным этапом в рамках проекта станет интеграция системы с единым файловым хранилищем банка «Открытие» для оперативного получения скан-копий документов, а также банковскими системами.