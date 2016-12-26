«Алан-ИТ» исследовал внедрение облачных подписок в холдинге «Афанасий»

«Алан-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Baseline в холдинге «Афанасий» и подготовке инфраструктуры к миграции в облако (SAM Cloud-Ready). Как рассказали CNews в компании, ИТ-инфраструктура холдинга «Афанасий» развивается и растет, появляются потребности в новых ИТ-решениях. Перед внедрением нового ПО необходимо провести оценку инфраструктуры в целом. В мае 2016 года ИТ-руководители холдинга приняли решение о реализации проекта по управлению программными активами (Software Asset Management). Партнером в данном проекте была выбрана компания «Алан-ИТ».

«В проекте участвовали все юридические лица компании, что позволило разобраться не только в вопросах лицензирования, но и получить точные данные по каждому подразделению». – сказал Павел Гречушников, заместитель руководителя ИТ-отдела холдинга «Афанасий».

Проект проводился в два этапа. На первом этапе был проведен SAM Baseline, который преследовал цели внутреннего анализа ИТ-инфраструктуры. Итогами данного проекта стали данные о количестве ПК в подразделениях и четкое понимание стратегии лицензирования. В связи с ростом бизнеса холдинга, специалисты «Алан-ИТ» предложили использовать Office 365 по подписке. Была выявлена потребность в создании корпоративной почты, и специалисты «Алан-ИТ» предложили использовать Exchange Online.

Данные рекомендации послужили обоснованием для второго этапа - анализа готовности инфраструктуры для миграции в облако (SAM Cloud-Ready). Этот проект позволил выявить точное количество машин, готовых к миграции и количество машин, на которых необходимо произвести соответствующие настройки. Кроме того, в ходе проекта был разобран вопрос, касающийся корпоративной почты. По итогам проекта был подобран оптимальный тариф для Office 365.

Выводы, полученные в ходе проекта, открывают перспективы для внедрения облачных подписок в холдинге «Афанасий». Использование ПО позволит стандартизировать рабочие места и существенно сократить затраты на техническое обслуживание.