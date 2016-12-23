XYZprinting представил 3D-принтеры Nobel 1.0A и da Vinci 1.0 Pro 3-in-1

XYZprinting представил новые модели 3D-принтеров Nobel 1.0A и da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 с улучшенной детализацией печати для профессионалов и пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству 3D-моделирования.

3D-принтеры, работающие по технологии печати стереолитографии (SLA), это решение для пользователей, которые не любят ждать. Как рассказали CNews в компании, в отличие от традиционных «нитевых» 3D-принтеров, модель Nobel 1.0A использует для печати жидкий фотополимер, затвердевающий под воздействием ультрафиолетового лазера.

Этот 3D-принтер компании XYZprinting стал эволюционным продолжением Nobel 1.0. Инженеры сумели повысить точность лазера, благодаря чему увеличилось качество печатных моделей. Nobel 1.0A подойдет для печати сложных объектов, а наличие мелких деталей не станет для него преградой. Никаких излишков материала, пластиковых заусенцев и размытых очертаний готовой 3D-модели.

В абсолютном выражении точность лазера обновленного 3D-принтера Nobel 1.0A превосходит предшественника в 3 раза – 130 мкм против 300 мкм. Nobel 1.0A стал быстрее и получил ряд дополнительных функций, позволяющих контролировать весь процесс печати на любом этапе.

В модели Nobel 1.0A предусмотрен датчик уровня фотополимера, а вся необходимая информация отображается на монохромном 2,6-дюймовом экране. Пользователю не нужно проводить сложные настройки и калибровку, а процесс подачи материала осуществляется автоматически. К печати каждой модели Nobel 1.0A подходит индивидуально: фирменный 3D-редактор XYZqare_nobel анализирует характеристики готового проекта и, при необходимости, самостоятельно добавляет опорные структуры.

Nobel 1.0A позволяет экспериментировать с материалами. Стереолитографический принтер готов к работе с разноцветным акрилом и фотополимерными эластичными и заливочными смолами, что значительно расширяет спектр его применения (подходят даже для создания прототипов ювелирных изделий и дизайна изделий декоративно-прикладного искусства). В 3D-принтере Nobel 1.0A прекрасно сочетаются высокая производительность, отменное качество печати, универсальность и строгий дизайн. А этот как раз и есть тот набор характеристик, который необходим для производства качественных продуктов и моделей.

Универсальный многофункциональный da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 сможет решить комплекс задач: это три технологичных устройства, заключенных в единый корпус. 3D-принтер da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 предназначен для точной печати с использованием нитей ABS и PLA диаметром 1,75 мм. В этой модели под контролем абсолютно все: от скорости печати до нагрева и качества (детализация от 100 до 400 микрон) готовой модели.

С da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 больше не нужно тратить часы на проектирование сложных деталей с непростыми геометрическими формами. Принтер оснащен собственным 3D-сканером. Поместив объект на вращающуюся платформу, уже через 5 минут можно получить полноценную цифровую модель. Внеся необходимые коррективы, проект можно тут же отправить на печать. 3D-копирование – вот то, что отличает da Vinci Pro 1.0 3-in-1 от конкурентов.

Еще одна опция da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 – возможность установки лазерного гравера. Уникальный рисунок легко перенести на бумагу, дерево, пластмассу или картон. Единственное условие – габариты «мишени» не должны превышать 20 х 20 сантиметров. Лазерный модуль приобретается отдельно.

В 3D-принтере da Vinci Pro 1.0 3-in-1 установлен беспроводной модуль Wi-Fi, а значит есть возможность печати цифровых моделей из любого уголка офиса, квартиры или дома. da Vinci Pro 1.0 Pro 3-in-1 – это максимальная свобода и безграничные возможности для создания полноценных деталей, компонентов и качественных 3D-моделей с минимальными затратами сил и времени.