«Сервисная платформа A3» вошла в реестр Минкомсвязи

«Астерос» объявил о продолжении работ по включению в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ собственных решений. Как рассказали CNews в компании, разработка компании «Атринити» – «А3 Сервисная платформа», вобравшая в себя практики по направлениям ITSM и Service Desk, признана полностью соответствующей всем требованиям регулятора и разрешенной для закупок госструктурами. В Реестр включены все решения линейки А3 – А3 Service Desk, A3 Facility Management, A3 Workforce Management.

Продукт «А3 Сервисная платформа» был разработан компанией «Атринити» (входит в группу «Астерос») в 2015 г. и продолжает активно развиваться. Изначально платформа создавалась для собственных нужд «Атринити» на основе опыта компании в сфере внедрения аналогичных решений мировых лидеров. Сегодня на базе платформы А3 создано семейство отраслевых продуктов, обладающих широкими возможностями в области автоматизации процессов эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования, инженерных систем, ИТ-инфраструктуры на промышленных предприятиях, объектах коммерческой недвижимости и в многофункциональных комплексах.

Платформа масштабируется, поддерживает интеграцию с различными информационными системами (1C, CRM, ГИС, мониторинга и другими), а также предоставляет возможность работы через мобильное приложение на устройствах под управлением iOS и Android. Кроме компании «Атринити», которая произвела миграцию процессов управления внутренней инфраструктурой и общекорпоративными сервисами на платформу A3, продукт уже используют порядка десяти крупных предприятий.

Постановление о включении разработок «Атринити» в Единый реестр российского программного обеспечения принято на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 16 ноября 2016 г. Сервисная платформа А3 и решения на ее основе признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 г. Приказы Минкомсвязи РФ о включении решений «А3 Сервисная платформа» в Реестр подписаны 14 декабря 2016 г.

Помимо линейки «А3 Сервисная платформа» в реестр уже включены такие продукты «Астерос», как семейство решений на основе платформы «Астерос Бизнес Контакт» для автоматизации и повышения эффективности деятельности клиентских служб предприятий, а также интеграционная платформа Securix, предназначенная для комплексной защиты объектов стратегического назначения.

«Основной вектор развития А3 будет направлен на удобство работы с платформой, прежде всего, за счет новых функций интеллектуальных помощников, и на расширение аналитических возможностей, – сказал Николай Огурцов, руководитель направлений собственных решений компании «Атринити». – Кроме того, для решения А3 в сфере управления недвижимостью мы планируем в ближайших релизах внедрить возможность работы с BIM-моделями. Уверен, что на волне импортозамещения наша система, благодаря наличию в составе решения всех востребованных процессов управления ИТ, фокусу на эффективный пользовательский интерфейс, быстродействию и адекватной текущему моменту стоимости владения, способна успешно конкурировать и замещать западные решения, особенно в госучреждениях».