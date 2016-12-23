«Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти»

«Ростелеком» объявил о том, что «Татнефть» одной из первых крупных компаний Республики Татарстан перевела часть своих информационных систем в «виртуальный центр обработки данных» (ВЦОД). Как рассказали CNews в компании, «Ростелеком» был выбран по итогам конкурса на торгово-закупочной площадке нефтяной компании. В настоящий момент «Татнефть» использует виртуальную машину в качестве полноценной альтернативы собственного серверного компьютера.

«Перевод IT-инфраструктуры на аутсорсинг – это уже даже не тренд, а, пожалуй, единственный эффективный путь развития. Компании любой формы собственности и любых размеров бизнеса могут увеличить операционную эффективность и сократить издержки на обслуживание дорогостоящего оборудования», - отметил руководитель направления филиала в Республике Татарстан «Ростелеком» Вадим Боробов.

Услуга «виртуальный ЦОД» является сервисом предоставления в аренду вычислительных мощностей, систем хранения данных и резервного копирования, размещенных на облачной платформе. Национальная облачная платформа имеет наивысший класс безопасности, позволяющий осуществлять хранение персональных данных, что подтверждается соответствующими сертификатами. Управление сервисом осуществляется через web-интерфейс. Клиенты самостоятельно могут создавать серверы, увеличивать или уменьшать их мощность, добавлять диски, делать бэкапы, добавлять или уменьшать количество используемой оперативной памяти.

Не так давно «Ростелеком» для всех своих потенциальных клиентов предоставил возможность упрощенного заказа услуги «Виртуальный ЦОД». Теперь выбор конфигурации услуги и калькуляция стоимости производятся непосредственно на сайте. Для заказа сервиса необходимо указать только название компании, адрес электронной почты и мобильный телефон для связи.

Активация осуществляется автоматически путем ввода кода из SMS-сообщения.

Начать использовать «Виртуальный ЦОД» можно уже через несколько минут после заказа. Доступен бесплатный 7-дневный тестовый период, который может быть продлен до 30 дней.