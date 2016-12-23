Решения компании «РДТех» вошли в Единый реестр отечественного ПО

Приказом Минкомсвязи России от 14.12.2016 №653 система управления нормативно-справочной информацией и электронный архив документов на базе Abbyy FlexiCapture и Alfresco Community включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «РДТех».

Так, электронный архив — это универсальное решение по оптимизации работы с клиентскими документами. Оно позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы, связанные с созданием, ведением, хранением документов и обеспечением безопасности конфиденциальных данных. Решение предоставляет сотрудникам организации возможность коллективного взаимодействия с единым хранилищем документов в режиме онлайн и в соответствии с определенными для них полномочиями, что повышает качество и скорость работы по обслуживания клиентов.

В свою очередь, система управления нормативно-справочной информацией представляет собой гибкий инструмент для централизованного управления ведением любого рода справочной информации и является единым источником непротиворечивой информации предприятия с возможностью отображения объектов справочника в привязке к корпоративной структуре подразделений. Система обеспечивает работу как со всем массивом номенклатуры, так и с отдельными группами по предприятиям при сохранении единой структуры управления правами пользователей.

По словам представителей компании, включение программных продуктов «РДТех» в Единый реестр отечественного ПО позволит укрепить позиции компании на рынке информационных технологий за счет возможности предоставления государственным и муниципальным организациям решений в рамках поддержки импортозамещения в ИТ-сфере.