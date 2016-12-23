Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI

Edisoft объявил об успешном завершении внедрения системы обмена EDI-сообщениями для дистрибьюторской компании «Стар Вэй», являющейся дочерним предприятием федеральной торговой сети по продаже игрушек «Бегемот». Как рассказали CNews в компании, ритейлер будет работать с поставщиками по заказам, отгрузкам и приёмке, используя электронный обмен данными.

«Бегемот» – одна из крупнейших сетей детских товаров в России. Она включает в себя 89 магазинов, расположенных в европейской части страны, на Урале и в Западной Сибири.

Проект перехода на EDI является приоритетным для сети. Она намерена в ближайшее время перейти на новый формат работы с максимальным количеством контрагентов, поскольку электронный обмен данными помогает значительно оптимизировать ежедневные коммуникации между торговыми партнёрами, снизить количество возникающих ошибок, ускорить бизнес-процессы в цепочке поставок.

Edisoft предоставил «Стар Вэй» интеграционное решение, позволяющее работать с EDI-сервисом напрямую из учётной системы. В рамках проекта реализован обмен такими EDI-сообщениями как ORDERS – заказ, ORDRSP – ответ на заказ, DESADV – уведомление об отгрузке и RECADV – уведомление о приёмке.

Сейчас Edisoft занят активным подключением поставщиков сети к своему сервису. В дальнейшем торговая компания рассматривает возможность перехода с поставщиками на юридически значимый электронный документооборот – обмен электронными счетами-фактурами и товарными накладными.