БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics

Компания БФТ вошла в топ-40 крупнейших ИТ-консультантов России, заняв 20 строчку одноименного рейтинга, подготовленного независимым агентством CNews Analytics. Основным критерием ранжирования его участников стала суммарная выручка от оказания ИТ-услуг по итогам 2015 г., говорится в заявлении БФТ, поступившем в редакцию CNews.

Независимое исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало ежегодный рейтинг «CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты 2016». По оценке экспертов CNews Analytics, общий объем оказанных в 2015 г. ИТ-услуг составил порядка $4,52 млрд., что на 34% меньше, чем в 2014 г. Однако в рублевом эквиваленте отмечается рост на 4,7%. Несмотря на текущую стагнацию рынка, эксперты отрасли предполагают, что небольшой рост начнется уже в следующем году и составит порядка 5-10%. В свою очередь, результаты рейтинга еще раз подтвердили, что одной из сфер, где наиболее востребованы ИТ-услуги, является госсектор. Именно органы власти и крупные государственные компании, в результате политики импортозамещения, имеют стойкую тенденцию к построению собственных информационных систем на базе российских ИТ и остро нуждаются в ИТ-услугах и поддержке, отметили в компании.

БФТ входит в число крупнейших ИТ-консультантов второй год подряд и в этот раз заняла 20 позицию рейтинга. Компания продолжила практику проектов в области проектирования информационно-технологической инфраструктуры и ее реализации преимущественно в государственном секторе. В этой сфере деятельности компания смогла не только сохранить уровень предыдущего года, но и продемонстрировала небольшой рост показателей, несмотря на общий спад в данном секторе ИТ-рынка.