«Юнистрим» повысил надежность своей инфосистемы с помощью облака «Крок»

«Крок» объявил о размещении ИТ-системы «Юнистрим» в своем облаке на базе дата-центра уровня Tier III. Как рассказали CNews в компании, миграция в виртуальный дата-центр обеспечила отказоустойчивость критичных бизнес-систем на базе распределенной платформы и эластичность ИТ-инфраструктуры, снизив эксплуатационные риски и дополнительные затраты на оборудование.

ИТ-системы «Юнистрим» размещены в облаке, развернутом в дата-центре «Крок» уровня Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability с гарантированной доступностью 99,982%. За счет перевода ИТ-инфраструктуры на облачную модель банку удалось повысить надежность и производительность высоконагруженных баз данных и приложений.

Учитывая специфику бизнес-процессов «Юнистрим» как платежной системы, размещение информационных систем в облаке «Крок» позволит наращивать вычислительные мощности в моменты сезонного роста числа транзакций в период праздников и отпусков. Кроме того, банк сможет использовать ресурсы виртуального дата-центра для тестирования новых бизнес-систем и автоматизации отдельных направлений без дополнительных затрат на расширение парка ИТ-оборудования.

«По итогам перехода в облачный сервис «Юнистрим» получил надёжную платформу с большим запасом вычислительных мощностей и развитой инфраструктурой резервирования и катастрофоустойчивости, тем самым был создан прочный ИТ-фундамент для реализации бизнес - стратегии банка», — сказал Алексей Емельянов, руководитель блока информационных технологий «Юнистрим».

«Банковский сектор остается одним из главных заказчиков, формирующих спрос на облачные услуги и в то же время – самым подготовленным к внедрению облачных технологий. Благодаря сотрудничеству с высокопрофессиональной ИТ-командой «Юнистрим» на всех этапах миграции специалисты КРОК реализовали проект в сжатые сроки без остановки ключевых бизнес-процессов», — отметил Максим Березин, руководитель виртуального дата-центра компании «Крок».