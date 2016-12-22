«Росэлектроника» представила многоспектральный фотоприемник для извещателей пламени «Набат»

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке многоспектрального инфракрасного фотоприемника излучения, способного значительно улучшить параметры пожарных извещателей пламени «Набат». Как рассказали CNews в компании, разработчик технологии, НИИ «Гириконд» (Санкт-Петербург, входит в холдинг «Росэлектроника»), уже оформил два патента на новую разработку.

Отличительной особенностью изделия (тип ФМ-612) является модульная конструкция, включающая модуль фоточувствительных элементов на основе пленок твердых растворов Pb 0.96 Cd 0.04 Se и модуль оптических интерференционных фильтров.

Применение модуля фоточувствительных элементов с топологией электрических контактов в виде концентрических окружностей и соответствующего модуля двухдиапазонного оптического фильтра позволило реализовать в новом изделии ряд преимуществ по сравнению с фотоприемником предшествующего типа ФМ-611И.

Новое изделие обеспечивает идентичность температурных зависимостей таких фотоэлектрических параметров, как чувствительность, быстродействие, длинноволновая граница спектральной чувствительности для отдельных фоточувствительных элементов. При этом способ размещения чувствительных элементов позволяет сформировать единую оптическую ось и осевую симметрию плоского угла зрения для каждого из них в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Относительно фотоприемника типа ФМ-611И плоский угол зрения фотоэлементов в новой разработке увеличился на 22% - с 90° до 110°.

В изделии используются специальные оптические фильтры, позволяющие формировать спектральные характеристики отдельных фотоэлементов.

Использование фотоприемников ФМ-612 в конструкции пожарных извещателей «Набат» позволит увеличить угол обзора, а так же дальность и достоверность обнаружения очага пламени по сравнению с извещателями, выпускаемыми в настоящее время.

НИИ «Гириконд» является ведущим российским разработчиком и производителем пассивных электронных компонентов (конденсаторов, нелинейных полупроводниковых резисторов и материалов для них). Также предприятие производит разнообразную номенклатуру инфракрасных пожарных преобразователей и сигнализаторов наличия пламени серии «СНП» и различные модификации пожарных извещателей «Набат».