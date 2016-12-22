Подтверждена корректность работы Directum5.3 с USB-токенами и смарт-картами JaCarta

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Директум», разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота, объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы системы электронного документооборота Directum версии 5.3 с USB-токенами и смарт-картами линейки JaCarta, сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.».

Так, система совместима со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токенами JaCarta PKI/Flash и JaCarta LT для строгой аутентификации, электронной подписи и безопасного хранения ключей, цифровых сертификатов. Подтверждена корректность работы вышеуказанных моделей на всех версиях операционных систем семейства Microsoft Windows.

Directum — ECM-платформа, которая в базовой комплектации закрывает основные функции системы электронного документооборота (СЭД) по управлению документами и деловыми процессами, отметили в компании. Платформа и компоненты Directum обеспечивают гибкость и масштабируемость решений заказчиков, территориально распределённую работу, интеграцию с корпоративным окружением, широкие возможности управления контентом и простоту использования.

Сертификатом взаимной совместимости также подтверждается корректность работы электронных ключей JaCarta и мобильного приложения Directum Solo версии 1.3.0.10 для операционной системы Android версии 4.0.3 и выше. Мобильное приложение Directum Solo версии 1.3.0.10 совместимо с MicroUSB-токенами для мобильных платформ: JaCarta PKI — для строгой двухфакторной аутентификации и хранения ключевых контейнеров; JaCarta ГОСТ — для квалифицированной электронной подписи и хранения ключевых контейнеров; JaCarta PKI/ГОСТ — для строгой двухфакторной аутентификации, квалифицированной электронной подписи и хранения ключевых контейнеров.

Мобильное приложение Directum Solo предназначено для работы руководителей государственных и коммерческих организаций на планшетах под управлением iOS и Android. Доступно для Directum и DirectumRX. С помощью приложения руководители смогут решать свои основные задачи: рассмотрение входящих документов и вынесение резолюций по ним, выдача поручений и контроль их исполнения, согласование исходящих и внутренних документов, контроль над деятельностью компании.