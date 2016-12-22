Мобильное приложение BioTime поддерживает биометрический учет рабочего времени по селфи

BioLink Solutions объявила о выпуске новой версии мобильного приложения биометрической системы учета рабочего времени BioTime.

Как рассказали CNews в компании, список основных нововведений в приложении включает возможность регистрировать время прихода на работу и ухода с нее можно, делая селфи или сканируя отпечаток пальца на смартфоне, оснащенным соответствующим датчиком, настройку мгновенных push-уведомлений о тех или иных событиях — например, приходе/уходе, создавать неограниченное число беспроводных проходных, где сотрудники будут отмечать приход/уход на смартфоне. Например, если сотрудник отправляется на обучение или в командировку, на виртуальной карте заранее формируется проходная по месту назначения; там по прибытии/убытии и отмечается сотрудник; корректность отметки проверяется с помощью геолокации.

«BioTime стала первой биометрической системой учета рабочего времени в России со своим мобильным приложением, — сказал генеральный директор компании BioLink Solutions Константин Сорокин. — Уже сейчас многие компании им пользуются, и, несомненно, их число увеличится с выходом новой версии приложения, получившего много полезных и важных функций».

Скачать бесплатное мобильное приложение биометрической системы учета рабочего времени можно в Google Play или AppStore.