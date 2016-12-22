«Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM

«Корус Консалтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения оперативности работы брокера, «КИТ Финанс Брокер» принял решение внедрить современный технологический инструмент. Платформой для создания такого инструмента стала система Microsoft Dynamics CRM, способная выдерживать большие нагрузки и обладающая развитой функциональностью. Партнером проекта стал «Корус Консалтинг».

«КИТ Финанс Брокер» — один из крупнейших брокеров России, входит в группу «КИТ Финанс». Компания существует с 2000 года, стоимость чистых активов более 2.3 млрд руб. (по данным МСФО на 31.12.2015), количество клиентских счетов превышает 20 тыс.

Основной задачей проекта стала автоматизация внутренних процессов работы с клиентами брокера. В частности, был оптимизирован процесс финансового контроля для соответствия с требованиями российского законодательства, позволяющий быстрее проверять надежность клиента, а в будущем — моментально находить информацию, полученную в ходе идентификации.

Новая CRM-система позволяет назначать ответственных менеджеров для работы с конкретными клиентами, квалифицировать входящие обращения, а также контролировать дальнейшее движение потенциального заказчика по воронке продаж. Решение также позволяет фиксировать время выполнения задач каждым менеджером, что позволяет руководству компании анализировать эффективность работы сотрудников.

Дополнительно была произведена интеграция новой системы с корпоративными сайтами брокера (www.brokerkf.ru и www.kfe.ee) для того, чтобы запросы из форм обратной связи автоматически попадали в CRM-систему для дальнейшей обработки. Был автоматизирован процесс получения доступа к игровым торгам на Московской Бирже и международных биржах через торговые терминалы QUIK и TWS.

Хранение документов по клиентам осуществляется в системе Microsoft SharePoint, которая была также интегрирована с CRM-решением.

«Технологическое решение “Корус Консалтинг” помогло нам оптимизировать бизнес-процессы. Теперь вся информация о клиентах аккумулирована в одной системе, что позволяет более оперативно обрабатывать входящие запросы, а также эффективнее управлять исходящими коммуникациями с клиентами. Была создана технологическая платформа, которая позволит нам приступить к реализации второй части проекта: развитию клиентских электронных сервисов,» — сказал Валерий Абрамов, управляющий директор «КИТ Финанс Брокер».

«Мы рады, что наш многолетний опыт реализации CRM-проектов в финансовой отрасли позволил нам говорить с клиентом на одном языке. Решение, которое мы предложили «КИТ Финанс Брокер», отвечает всем требованиям по быстродействию, безопасности и надежности, которые необходимы финансовой организации. Кроме того, реализованная нами интеграция с внутренними системами компании и корпоративным сайтом позволили сделать CRM-решение центральным звеном по работе с клиентами. Теперь сотрудники брокера могут не только молниеносно обрабатывать, поступающие через сайт запросы, но оперативно получать информацию о заказчиках и договорах из одной системы,» — отметила Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора «Корус Консалтинг».