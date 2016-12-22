Brand Analytics разработал метрику для оценки виральности СМИ

Компания Brand Analytics в рамках развития направления мониторинга СМИ разработала и внедрила в свою аналитическую систему «Индекс цитируемости СМИ в социальных медиа» (ИЦ СМИ). Индекс адресован PR-специалистам, представителям брендов, редакциям СМИ и показывает уровень виральности и востребованности публикаций издания за пределами площадки первоисточника и, в первую очередь, в социальных медиа, где контент распространяется благодаря пользователям, сообщили CNews в Brand Analytics. По словам разработчиков, ИЦ СМИ удовлетворяет главному требованию рынка — прозрачность и автоматический расчет.

Индекс цитируемости СМИ, согласно Brand Analytics — это число ссылок на все публикации издания в соцмедиа за предыдущий календарный месяц. Формула индекса прозрачна и рассчитывается автоматически за счет анализа в реальном времени всех ссылок, публикуемых в соцмедиа, включая разворачиваемые короткие ссылки Twitter и других источников. По словам представителей Brand Analytics, представленный индекс является аудируемым, так как может быть проверен путем повторного обсчета сырых архивных данных соцмедиа, которыми Brand Analytics обладает благодаря своей платформе сбора данных.

В соответствии с рекомендациями АМЕС, международной ассоциации измерений, распространение контента в соцмедиа оценивается набором метрик, среди которых наиболее важные: цитируемость, вовлеченность и аудитория (охват). Подсчет указанных метрик является сложной технологической задачей, уже реализованной в системе Brand Analytics. В дополнение к этим метрикам ИЦ СМИ позволит пользователям учитывать «вес» публикации в том или ином издании как на этапе медиапланирования, так и на этапе оценки эффективности опубликованных материалов и проведенных PR-кампаний. При медиапланировании ИЦ СМИ помогает прогнозировать результат, а при оценке эффективности служит мерилом «успеха» публикации, PR-кампании или работы редакции СМИ, отметили в Brand Analytics.

Индекс автоматически рассчитывается не только для российских СМИ, но и для СМИ Украины, Казахстана и Белоруссии. Для повышения достоверности индекса автоматика исключает влияние на результат сетевой спам-активности.

В ближайшее время Brand Analytics планирует расширить использование ИЦ СМИ в автоматизированной аналитике, интерфейсе системы и автоматических отчетах, а также добавить новые метрики, актуальные для мониторинга СМИ.