«Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос»

RCNTEC («Арсиэнтек») объявил о завершении проекта по переносу высоконагруженных систем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос». Как рассказали CNews в компании, российский онлайн-ритейлер «Утконос» начал внедрение SAP-систем в своём бизнесе с 2002 года. Перенос SAP-систем на платформы Oracle Exadata/x86 повысил производительность и отказоустойчивость систем.

RCNTEC имеет опыт внедрения и сопровождения систем на базе программного обеспечения SAP, а также опыт проектирования новых систем, быстрого развёртывания ландшафтов, оптимизации производительности систем SAP.

«Наши специалисты прошли обучение в учебных центрах SAP и реализовали десятки проектов по внедрению систем на базе ПО SAP. Суммарный объём продуктивных баз данных в «Утконосе» на момент переноса на новую платформу составлял 11 ТБ. Поскольку эти системы критичны для бизнеса, возможное время выполнения миграции было обозначено Заказчиком как 90 минут на все базы данных вместе взятые. При наличии сети только 1 Гбит/с миграция стандартными средствами экспорта/импорта или копированием с конвертацией табличных пространств никак не укладывалась в установленные ограничения. Специалистами RCNTEC был реализован сценарий кросс-платформенной миграции баз данных с использованием Oracle Golden Gate. Был проведён тестовый перенос, разработана и оптимизирована процедура проверки консистентности перенесённых данных. В результате проект по переносу баз данных на платформу Oracle Exadata/x86 был успешно выполнен, и время недоступности не превысило отведённых 90 минут» – сказал вице-президент по центрам обработки данных компании RCNTEC Антон Усанов.

«Наличие информационных систем, обслуживающих большое количество запросов клиентов круглосуточно — одно из главных преимуществ на рынке. Нам важно, чтобы наши системы работали бесперебойно. Перенос продуктивных систем SAP на современную платформу c временем простоя, не превышающим 90 минут, при нашем объёме непрерывных онлайн-операций стал нетривиальной задачей, с которой специалисты RCNTEC успешно справились. В России пока не так много компаний, обладающих достаточной экспертизой проведения подобных работ, а стоимость привлечения зарубежных специалистов, особенно в нынешней экономической ситуации в большинстве случаев на порядок выше» - отметил руководитель отдела информационных систем онлайн-гипермаркета «Утконос» Сергей Хусаинов.

RCNTEC осуществляет администрирование SAP-систем гипермаркета «Утконос» с сентября 2016 г.