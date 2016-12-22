Александр Якунин: к 2020 году доля гражданской продукции ОПК вырастет до 43%

«Объединённая приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») сообщила о том, что в 2016 г. увеличила объемы производства до 114 млрд руб., сохранив среднегодовой темп роста консолидированной выручки (CAGR) на уровне 8%. Как рассказали CNews в компании, основная доля выручки обеспечена за счет выполнения гособоронзаказа, однако заметный рост отмечен также в сегментах высокотехнологичной гражданской продукции.

В течение года основные усилия компании были сосредоточены на решении задач в области разработки перспективных систем связи и управления для сухопутных войск, авиации, флота, а также построения объединённой автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) Вооруженных Сил РФ. Доля компании в общем объеме поставок средств и систем связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превысила 60 %.

«В текущем году мы продолжаем успешно решать задачи по техническому переоснащению армии, обеспечиваем рост основных производственных и экономических показателей, несмотря на то, что работать пришлось в условиях санкций, непростой экономической ситуации, изменений законодательства в сфере гособоронзаказа», - сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Александр Якунин.

Среди ключевых проектов корпорации 2016 г. – авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100, который по характеристикам будет в 2-3 эффективнее предшественника – самолета А-50У. Кроме того, завершена разработка принципиально нового комплекса РЭБ «Палантин», перекрывающего по своим возможностям комплексы предыдущих поколений. Выполнялись работы по модернизации системы управления ВДВ «Андромеда-Д» и базового комплекса аппаратных связи «Редут-2УС». Завершено создание перспективного многофункционального аэростатного комплекса в рамках ОКР «Мультипликация». В финальную стадию вошли работы над новым беспилотником «Корсар».

По итогам 2016 г. корпорация прогнозирует увеличение чистой прибыли на 22%, объема инвестиций - на 30%, выработки в пересчете на каждого сотрудника компании - на 6%. Средняя заработная плата на предприятиях холдинга за 12 месяцев выросла с 49 тыс. до почти 52 тыс. руб. в месяц. Согласно недавно опубликованному рейтингу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) корпорация вошла в топ-50 крупнейших производителей вооружений мира.

«В соответствии с новой стратегией развития электронного кластера Ростеха, параллельно с решением задач в области гособоронзаказа мы приступили к масштабной диверсификации производства, - отметил Александр Якунин. – Если год-два назад доля гражданской продукции в общем объеме выручки не превышала 2%, то в этом году мы прогнозируем рост до 7%, в 2017 году – до 17% с последующим увеличением этого показателя до 43% к 2020 году. Для этого создается необходимый задел – осваиваются новые продуктовые линейки, организуются новые производства».

В 2016 г. основная выручка в гражданских сегментах продукции обеспечена за счет реализации сетевого оборудования, серверов на процессорах «Эльбрус» и систем хранения данных. Ключевыми потребителями этой продукции выступили ряд государственных ведомств, ОАК, «Ростелеком», «Почта России» и другие крупные корпоративные клиенты.