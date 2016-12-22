Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6

Dassault Systèmes объявила о подтверждении долгосрочного сотрудничества с Airbus Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в компании, более 700 инженеров, принимающих участие в разработке Ariane 6 в различных европейских офисах, в том числе в компаниях-партнёрах, используют решения Dassault Systèmes для проектирования реактивных двигателей и космических аппаратов на этапах разработки архитектуры систем, детального проектирования и организации процессов верификации.

Решение Dassault Systèmes Winning Program позволило инженерам выполнить целую серию сравнительных анализов, изучить большое число альтернатив и ускорить процесс принятия решений для выбора наиболее оптимальных конфигураций для Ariane 6. Выбранная архитектура, представляющая собой цифровой актив Airbus Safran Launchers, будет оптимизироваться и непрерывно проверяться на протяжении всех этапов разработки.

Подобные цифровые активы создаются и проверяются с помощью коллективно разрабатываемых цифровых макетов, что позволяет избегать ошибок, минимизировать количество необходимых изменений и способствует значительному сокращению периода проектирования и подготовки производства. Приложения Dassault Systèmes используются для организации процессов совместной разработки и интерактивного проектирования, для проведения проверок в режиме реального времени как внутри компании, так и на международных проектах, а также для организации контроля выполнения авиационных программ с возможностью точной выверки сложных производственных операций в виртуальной среде.

«Работая над проектом Ariane 6, компания Airbus Safran Launchers продолжает использовать те достижения и преимущества, которые были созданы с помощью решений Dassault Systèmes при проектировании Ariane 5, – отметил Алан Шермё (Alain Charmeau), генеральный директор Airbus Safran Launchers. – Эти решения, в основе которых лежит высокоточный цифровой макет, предложенный нашими партнёрами, будут по-прежнему составлять фундамент нашей промышленной модели для разработки новой ракеты-носителя усилиями европейских специалистов».

В космической отрасли сегодня наблюдается высокая конкуренция. По мере появления по всему миру многочисленных стартапов и с активизацией усилий развивающихся стран, сформировавшиеся и уже известные компании вынуждены сегодня трансформировать свои процессы, чтобы строить новые ракеты, отличающиеся многофункциональностью и эффективностью и обладающие конкурентоспособной ценой. Отраслевое решение Winning Program было разработано для предприятий аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности, которые хотели бы оптимизировать производственные процессы на самых ранних этапах своих проектов и повысить эффективность реализации своих программ, используя для этого передовые инструменты для совместной работы и проектирования, моделирования процессов. Благодаря тому, что на этапе концептуального проектирования разработчикам становятся доступными высокий уровень детализации технических данных и общие знания, отраслевое решение Winning Program в значительной мере способствует выполнению поставленных целей в отношении стоимости, результативности и сроков реализации проектов. С помощью углубленных возможностей проектирования и доступа к совместной базе данных, с ранней стадии разработки Winning Program способствует значительному повышению результатов программы, а также к снижению стоимости и сроков ее исполнения.

«Мы гордимся тем, что смогли вывести наши партнёрские отношения по внедрению инноваций и повышению показателей с Airbus Safran Launchers на новый уровень. Поскольку мы работаем фактически в эпоху консьюмеризации космоса, наше сотрудничество нацелено на проектирование и разработку новой опытно-ориентированной модели ракеты-носителя и призвано гарантировать уже на самых ранних этапах конструирования Ariane 6, что проект уложится в выделенный бюджет, будет соответствовать поставленным спецификациям и будет выполнен в установленные сроки, – сказал Бернар Шарлес (Bernard Charlès), заместитель председателя совета директоров, президент и генеральный директор Dassault Systèmes. – Уникальные отраслевые решения Dassault Systèmes для аэрокосмической отрасли позволяют Airbus Safran Launchers изучать возможности, взаимодействовать с клиентами по всем необходимым дисциплинам, работать с заинтересованными сторонами в масштабах всей экосистемы, добиваясь наиболее оптимальной конфигурации концепта. Вместе мы сможем реализовать весь потенциал современных технологий проектирования и использовать цифровое наследие для трансформации всей отрасли».