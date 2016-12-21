ЦТСС запустил апробацию ПО VR Concept для решения задач судостроения

Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) объявил о начале сотрудничества с российским разработчиком VR Concept и планах апробации его одноименного программного обеспечения для виртуального прототипирования. Как рассказали CNews в компании, сотрудничество позволит ЦТСС расширить наметившуюся в последние годы практику использования виртуальной реальности для научно-исследовательских и производственных работ. для более эффективного решения задач судостроения .

С помощью ПО VR Concept Центр технологии судостроения и судоремонта планирует визуализировать в системе виртуальной реальности (CAVE) 3D модели продукции предприятия на различных этапах жизненного цикла: проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации. В ходе апробации программного обеспечения для виртуального прототипирования компании VR Concept и ЦТСС в 2016-2017 гг. планируют совместно развивать методологию применения технологий виртуальной реальности в судостроении, обмениваться научно-технической и иной информацией, касающейся применения технологий виртуальной реальности в практике научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ. Компании планируют также тесное сотрудничество по подготовке и представлению совместных докладов, в том числе по результатам выполненного тестирования, на всероссийских и международных конференциях.

VR Concept представляет собой программное обеспечение для работы в любых VR-системах с 3D моделями, полученными в том числе из САПР, в универсальных форматах передачи 3D-данных. ПО позволяет выполнять верификацию всего проекта или отдельных компонентов проектируемых изделий в масштабе 1:1, отрабатывать технологические операции в виртуальной реальности, в т.ч. с использованием «костюма виртуальной реальности», эффективнее, чем с использованием 3D-модели на экране монитора. Такой подход сокращает длительность работ, количество ошибок на этапе проектирования и, следовательно, затраты на их исправление в дальнейшем.

В отличие от зарубежного ПО, VR Concept легко масштабируется, соответствует требованиям российского законодательства и вписывается в принятую Минэкономразвития РФ «Стратегию научно-технологического развития до 2020 года». Российский софт позволяет проводить макетные комиссии, совещания и презентации в едином виртуальном пространстве, при этом участники могут находиться как в одном помещении, так и в разных точках планеты, решая тем самым проблему компаний, имеющих несколько инженерных центров в разных городах и даже странах.

«Мы придерживаемся подхода customer development в развитии VR Concept: уже на раннем этапе разработки продукта взаимодействие с потенциальными заказчиками, анализ их замечаний и пожеланий помогает получить решение, которое будет приносить реальную пользу компаниям. Мы рады сотрудничеству с ЦТСС и уверены, что апробация VR Concept принесет пользу не только ведущему технологическому центру судостроения России, но и судостроительной отрасли в целом», — сказал технический директор VR Concept Денис Захаркин.

Михаил Долматов, руководитель центра виртуальных исследований ЦТСС, отметил: «Появление отечественного аналога западных программных продуктов для реализации технологии виртуальной реальности является серьезным шагом в обеспечении импортозамещения и конкурентоспособности российских компаний. В рамках заключенного с компанией VR Concept соглашения о сотрудничестве планируется выполнить оценку функциональных возможностей и перспектив применения ПО VR Concept при решении задач проектирования сложного технологического оборудования и средств технологического оснащения, а также проектов модернизации и реконструкции судостроительных и судоремонтных предприятий отрасли».