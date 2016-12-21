«Ростелеком» централизует криптографическую защиту информации на базе решений «Аладдин Р.Д.»

Компания ЗИКС, оказывающая консалтинговые и интеграционные услуги в области информационной безопасности, совместно с «Аладдин Р.Д.», российским разработчиком и поставщиком решений для обеспечения информационной безопасности, стала победителем в открытом конкурсе компании «Ростелеком» на поставку средств управления ключами и централизации криптографической защиты информации. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.».

По результатам конкурса и заключенного договора, ЗИКС выполнит работы по централизации подсистемы криптографической защиты информации и подсистемы управления ключевыми носителями в «Ростелекоме». Подсистемы будут реализованы на базе сертифицированных средств защиты информации от «Аладдин Р.Д.».

В рамках комплексного проекта, который распространяется на корпоративный центр и все макрорегиональные филиалы «Ростелекома», будут внедрены USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, системы JaСarta Management System и Secret Disk Enterprise.

USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI — это средства для строгой двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённым информационным ресурсам предприятия, безопасного хранения ключей, ключевых контейнеров программных СКЗИ.

JaСarta Management System (JMS) представляет собой корпоративную систему управления, поддерживающую новое поколение средств аутентификации и электронной подписи JaCarta, а также eTokenn (в том числе модели ГОСТ).

Наконец, Secret Disk Enterprise (SDE) — это корпоративная система защиты конфиденциальной информации с централизованным управлением.

По информации «Аладдин Р.Д.», корпоративные лицензии JaСarta Management System и Secret Disk Enterprise поставляются на неограниченное число пользователей.