На флагманском складе «Перекрестка» внедрена система электронной очереди Neuroniq

Торговый дом «Перекресток» автоматизировал работу распределительного центра (РЦ) Софьино с помощью электронной очереди. Проект реализован совместно с компанией «Технологии Будущего», выигравшей тендер на разработку системы управления потоками транспорта по основе программного продукта Neuroniq.

Как рассказали CNews в «Технологиях Будущего», целью проекта являлось сокращение временных затрат на отгрузку товара в магазины торговой сети «Перекресток», оптимизация логистических процессов и взаимодействия персонала РЦ и водителей.

Решение позволяет упорядочить регистрацию прибытия транспортных средств на РЦ, вести персонализированный учет водителей, контролировать хронометраж всех этапов пребывания транспорта на РЦ и временных затрат персонала склада на операции, оперативно информировать об изменениях состояния очереди с помощью визуализации на LED-экране и SMS-оповещения.

Требуемая эффективность электронной очереди обеспечивается благодаря интеграции с системами управления товародвижением и складским программным обеспечением X5 Retail Group. Электронная очередь Neuroniq выступает как составная часть комплекса информационных систем, осуществляющая функции диспетчеризации и маршрутизации транспортного потока.

По отзыву заказчика, основные факторы, повлиявшие на принятие «Перекрестком» решения в пользу системы Neuroniq — наличие специализированного функционала, направленного на решение задач логистики, конкурентоспособная цена в сравнении с европейскими аналогами и наличие инструментов технической поддержки, позволяющих сопровождать систему как на этапе опытного внедрения, так и в режиме промышленной эксплуатации.