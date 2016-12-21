«Контур информационной безопасности Сёрчинформ» внесен в Единый реестр российского ПО

«СёрчИнформ» объявил о том, что его DLP-система «Контур информационной безопасности Сёрчинформ» внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Как рассказали CNews в компании, основанием для включения в Реестр стало решение Экспертного совета, заседание которого состоялось 30 ноября. Министр Николай Никифоров подписал соответствующий приказ 12 декабря.

Флагманский продукт компании «СёрчИнформ» признан соответствующим всем требованиям регулятора и рекомендован для закупки государственными организациями и компаниями с существенной долей государственного участия.

«Этот год был насыщен для нас хорошими новостями: мы выпустили «СерчИнформ SIEM», добавили в КИБ новые возможности – проверку подлинности изображений и защиту информации, передаваемой голосом, интегрировали нашу DLP с отечественной ОС Astra Linux и реализовали множество других функций. Компания и продукты за текущий год вышли на принципиально новый уровень, что только подтверждает вхождение «КИБ Сёрчинформ» в Единый реестр отечественного ПО. Это закономерное завершение столь плодотворного для нас года», – отметил председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев.

Минкомсвязи ведет Единый реестр российского ПО с января 2016 г. В данный момент в нем содержатся сведения о 2469 программах, разработанных отечественными IT-специалистами. С 2017 г. государственные и муниципальные учреждения обязаны внедрять исключительно российские IT-решения. При этом программный продукт официально признается российской разработкой только после включения сведений о нем в Единый реестр.