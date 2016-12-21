«Эвотор» запустил продажи онлайн-касс с фискальным накопителем

«Эвотор» объявил о начале продаж смарт-терминалов с фискальным накопителем. Как рассказали CNews в компании, новая модель соответствует требованиям 54-ФЗ, готова к реформе.

Модель «Эвотор СТ2Ф» была внесена в реестр Федеральной налоговой службы (ФНС) и соответствует новым требованиям 54-ФЗ. Цена минимального комплекта составляет 26 тыс. руб. Купить устройство можно через партнерскую сеть компании АТОЛ, в офисах Сбербанка и Промсвязьбанка. В продаже представлено несколько версий, наличие базовой комплектации уточняйте по телефону горячей линии «Эвотор» или в точке продаж.

Первый этап закона вступает в силу 1 февраля 2017 г. и регламентирует постановку на учет вновь регистрируемой техники только по новому порядку. До 1 июля 2017 г. предприниматели, ранее использовавшие кассы, обязаны зарегистрировать в ФНС кассовое устройство с фискальным накопителем, обеспечить доступ в интернет и начать передачу фискальных данных в налоговые органы через выбранного оператора фискальных данных. У компании «Эвотор» есть свой оператор — «Платформа ОФД» («Эвотор ОФД»), ранее зарегистрированный в реестре ФНС.

Кроме полноценной кассы, соответствующей новому закону, смарт-терминал умеет контролировать остатки товаров, анализировать продажи, предоставлять скидки и начислять бонусы, передавать информацию о выручке и проданных товарах, позволяет контролировать работу торговых точек удаленно через личный кабинет. У «Эвотора» есть своя база товаров: в ней 1,5 млн позиций, и она всё время обновляется. Смарт-терминал распознает товар по штрихкоду и автоматически заносит все данные при приемке в устройство. Через USB-порты можно подключить необходимую периферию: пинпад для приема карт, денежный ящик и пр.

Важная особенность «Эвотора» — возможность расширять функционал онлайн-кассы благодаря магазину приложений «Эвотор». Предприниматель сам выбирает, какие функции нужны для его бизнеса и покупает подходящее программное обеспечение, не переплачивая за ненужный функционал. Так, например, сейчас для скачивания доступны различные интеграции с 1С, товароучетная система «МойСклад», приложение для расширенной аналитики о работе торговой точки «Контроль магазина» и другие.

«Мы старались как можно скорее предложить рынку устройство с фискальным накопителем, чтобы помочь предпринимателям подготовиться к первому этапу закона. Важно поддерживать и обучать малый бизнес, помогать ему развиваться, предоставлять ему качественные и полезные решения по доступной цене. Уверены, что множество предпринимателей оценят новые инструменты для их бизнеса, что вдохнет новую жизнь в их небольшие компании», – сказал генеральный директор и акционер компании «Эвотор» Андрей Романенко.

8 июня 2016 г. Сбербанк, Андрей Романенко и компания АТОЛ объявили о создании новой компании «Эвотор», которая развивает экосистему для автоматизации малого и микробизнеса с собственным оборудованием (смарт-терминалы), программным обеспечением, облачной инфраструктурой и магазином приложений.