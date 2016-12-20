«Росэлектроника» выводит на рынок светодиодные модули для судовых светильников

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о завершении разработки светодиодного модуля для судовых светильников. Как рассказали CNews в компании, испытания изделия планируется завершить до конца текущего года, затем предполагается начать серийный выпуск.

Световой модуль разработан томским «НИИПП» под судовой светильник СС328Е, который предназначен для эксплуатации на всех типах судов. Изделие выполнено на собственной элементной базе предприятия.

Особенностью модуля, призванного заменить лампы накаливания, является покрытие корпуса специальным составом, обеспечивающим увеличение светового потока светильника более чем на 25% при снижении температуры самого модуля на 15–20%, что, в свою очередь, позволяет снизить массу осветительного оборудования.

Модуль разработан в двух типах исполнения. Первая модель рассчитана на напряжение электропитания ~220 В, с возможным использованием на постоянное напряжение 110 В. Коэффициент оптических пульсаций изделий не превышает 5%, световой поток составляет 700–1000 лм, электрическая потребляемая мощность - не более 13 Вт.

Вторая модель рассчитана на напряжение ~30-40 В, с возможным использованием на постоянное напряжение 30-40 В. Коэффициент оптических пульсаций не превышает 1%, световой поток составляет 1600–2000 лм, электрическая потребляемая мощность не более 22 Вт.

Световой модуль имеет увеличенную стойкость к вибрациям и ударам. Предназначен для использования в диапазоне температур – от минус 40 до плюс 45 ºС.