«Рэйдикс» представила новый интеллектуальный модуль в рамках СХД для японского рынка суперкомпьютеров

Компания «Рэйдикс» выпустила специализированную версию ПО Raidix с функцией автоматической сквозной записи для японского рынка высокопроизводительных вычислений (HPC). Компания оптимизировала функцию сквозной записи в обход кэша, сведя к минимуму риск потери данных и снижения производительности в высоконагруженных системах, сообщили CNews в «Рэйдикс». Новое решение будет внедряться в Японии в сотрудничестве с системным интегратором Core Microsystems.

«Рэйдикс» предлагает технологию «готового кластера» (cluster-in-a-box) для построения высокопроизводительных масштабируемых систем хранения данных (СХД), используемых в сфере HPC. Технология доступна в качестве отдельного программного решения или в составе Raidix Interstellar — комплексного продукта на базе Raidix HPC и Intel Enterprise Edition for Lustre.

Благодаря интеллектуальному алгоритму распознавания функционал сквозной записи автоматически применяется к последовательным нагрузкам, в то время как данные случайной записи переправляются в кэш. Данная функция широко востребована в области высокопроизводительных вычислений при обработке больших объемов последовательных и случайных данных. Сквозная запись позволяет увеличить скорость работы с информацией более чем на 30%, утверждают в компании.

Среди других «умных» модулей решения Raidix — технология QoSmic (качество обслуживания), которая помогает настроить приоритеты производительности на уровне приложений, используя машинное обучение для точного распознавания приложений и типов нагрузки.

Кроме того, программная платформа Raidix HPC обеспечивает: обработку данных без потерь — благодаря алгоритмам RAID 6, 7.3 и N+M, данные останутся доступными даже в случае отказа двух, трех, M дисков, соответственно; интеграцию с Intel Enterprise Edition for Lustre — в сотрудничестве с Intel компания «Рэйдикс» предлагает интегрированное кластерное решение с возможностью масштабирования до 512 ПБ и пропускной способностью до 2 ТБ (описание архитектуры решения — SRA — доступно на сайте Intel; расширяемую архитектуру — возможность добавления новых узлов «на лету» по мере увеличения объемов данных, без простоя системы и деградации производительности; оптимизацию затрат на оборудование — за счет возможности установить OSS Lustre непосредственно на узел хранения без использования дополнительного оборудования.

Японский системный интегратор Core Microsystems использует Raidix в качестве управляющего ПО для специализированной линейки СХД, созданной для индустрии HPC. Программно-определяемая технология Raidix отвечает потребностям высокопроизводительных вычислений, обеспечивая, согласно заявлению «Рэйдикс», неснижаемую скорость (до 25 ГБ/с на ядро процессора), высокую отказоустойчивость, эластичную масштабируемость и совместимость с Intel Lustre.

Исследовательская лаборатория «Рэйдикс» продолжает разрабатывать «умные» алгоритмы для дальнейшей оптимизации продукта в части производительности и автоматизации процессов хранения данных. Среди направлений исследования — постепенный отказ от старых уровней записи, привносящих дополнительные задержки; развитие предиктивной аналитики; настройка параметров хранения на лету и др.