Приложение для защищенной передачи файлов SendFile включено в Реестр отечественного ПО

Программное решение компании Artezio (группа компаний «Ланит») для безопасной передачи файлов большого размера получило номер 2372 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в «Ланите».

SendFile — это специализированный сервис, который позволяет клиентам и сотрудникам компаний, а также сторонним пользователям передавать большие файлы. С технической точки зрения SendFile представляет собой веб-приложение, написанное с использованием Java-технологий. Приложение позволяет в отсутствие собственного FTP-сервера передавать файлы неограниченного размера. Оно интегрировано с корпоративной электронной почтой и предусматривает возможность email-уведомлений. Безопасность приложения обеспечивают протокол HTTPS, автоматическая проверка антивирусом передаваемых файлов, а также средства мониторинга передачи всех сообщений.

«Изначально наши программисты создавали SendFile, чтобы повысить степень автоматизации и эффективность взаимодействия сотрудников семи различных офисов Artezio. Нам нужно было систематизировать обмен большими объемами данных внутри компании и сделать этот процесс более прозрачным и защищенным по сравнению с популярными международными сервисами, — рассказал Павел Адылин, исполнительный директор Artezio. — Когда удалось создать собственное стабильное и безопасное решение с удобным интерфейсом, мы увидели перспективность его коммерческого внедрения. Сейчас Artezio готова реализовать полный цикл внедрения и интеграции SendFile в корпоративную инфраструктуру любой компании».

Как отмечается, обмен большими файлами через SendFile является корпоративным стандартом в группе компаний «Ланит».

Реестр отечественного ПО был создан на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Его задача — способствовать более широкому внедрению российских программных продуктов, отметили в компании. Для регистрации в реестре необходимо подтвердить российское происхождение программных решений и доказать, что они пригодны для государственных и муниципальных нужд. На данный момент реестр содержит 2448 решений.