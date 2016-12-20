«Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта»

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта автоматизации «Пермской Энергосбытовой Компании». Как рассказали CNews в компании, внедрение программных продуктов «БИТ.ФИНАНС.Холдинг» и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» позволило предприятию отладить процесс бюджетирования и казначейства, а также существенно снизить затраты на сопровождение учетной системы.

Компания «Пермэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией Пермского края, обеспечивая электроэнергией свыше миллиона квартир и более 30 тыс. организаций. Предприятие нуждалось в современной и надежной системе отечественного производства, которая обеспечила бы эффективное ведение бухгалтерского и финансового учета. Было необходимо наладить формирование отчетности по международным стандартам МСФО, так как ценные бумаги компании допущены к обращению на рынке.

Специалисты компании «Первый БИТ» внедрили на предприятии отечественные программные решения для автоматизации учета «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» и «БИТ.ФИНАНС.Холдинг», интегрированные в единое информационное пространство. Система охватывает около 100 рабочих мест.

Автоматизация позволила предприятию формировать бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств, а также выполнять план-фактный анализ. Функции корректировки бюджетов и контроля их состояния ускорили процесс согласования с недели до 2-3 часов. На предприятии обеспечен надежный контроль за работой с договорами на всех этапах, от согласования до исполнения и закрытия. Исключен риск пропуска сроков по договорам и несвоевременное продление.

Модуль МСФО, включенный в состав программного продукта «БИТ.ФИНАНС.Холдинг», обеспечивает автоматический параллельный учет в стандартах РСБУ и МСФО. При этом значительно сократилось время на получение отчетов и минимизированы ручные операции, что позволило исключить риск ошибок, связанных с человеческим фактором. «Пермэнергосбыт» смог вдвое сократить сроки закрытия месяца по РСБУ.

Внедрение повысило эффективность работы казначейства. Ускорен процесс согласования заявок на расход денежных средств, корректировок контрольных значений. Программа формирует реестр платежей и платежные документы, выполняет обмен с банк-клиентом и др.

По словам руководителя «Первого БИТа» в Ижевске Алексея Сафиулина, выполненный проект также позволил предприятию существенно снизить затраты на сопровождение системы учета. Около 90% работ, ранее отдаваемых на аутсорсинг, теперь проводятся силами штатных ИТ-специалистов.

«С помощью программных решений, внедренных компанией “Первый БИТ”, было автоматизировано администрирование маршрутов согласования. Создание новых или изменение текущих алгоритмов занимает несколько минут и не требует участия программиста. Снижены затраты труда и времени отдела казначейства. На порядок удобнее стал контроль исполнения договоров. Мы довольны приобретённым продуктом, так как его функционал отлично подходит для решения всех задач нашей организации» — прокомментировал итоги внедрения ИТ-директор «Пермэнергосбыта» Павел Павлов.