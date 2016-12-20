Модульные ЦОД GreenMDC сертифицированы по стандарту ГОСТ Р

GreenMDC объявила о прохождении процедуры добровольной сертификации для модульных ЦОДов собственного производства по системе ГОСТ Р. Как рассказали CNews в компании, продукция GreenMDC получила сертификат качества Росстандарта, подтверждающий ее высокое качество и безопасность.

Сертификат соответствия ГОСТ Р (сертификат качества Росстандарта, или сертификат безопасности) подтверждает соответствие модульных ЦОДов GreenMDC требованиям необходимых нормативных документов.

Сертификат соответствия был выдан для следующих моделей МЦОД фиксированного размера для размещения в зданиях и на открытых площадках (FixeSized MDC Standart Indoor/Outdoor), модульные масштабируемые дата-центры (Scalable MDC TelecomOutdoor NG/ TelecomOutdoor NGm), модульная индивидуальная конфигурация для размещения внутри помещений (Modular Data Room) и модульные решения, обладающие повышенной катастрофо- и взломоустойчивостью (Ruggedized solutions).

Сертификация модульных ЦОДов проводилась по схеме, разработанной для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнений. С целью подтверждения соответствия качества модульных ЦОДов требованиям стандарта ГОСТ Р были проведены все необходимые испытания. На основании протокола испытаний, выданного лабораторией, продукция компании GreenMDC получила экспертное заключение о соответствии требованиям нормативных документов.

Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC, сказал: «Мы уверены в том, что наши модульные ЦОДы надежны и безопасны в эксплуатации, поэтому для нас важна справедливая оценка уже со стороны независимых экспертов. Пройдя все необходимые испытания, МЦОДы производства GreenMDC получили одно из общепризнанных подтверждений качества — сертификат Росстандарта».