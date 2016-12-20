«Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта

«Астерос» и федеральное агентство по туризму («Ростуризм») объявили о завершении второй очереди работ в рамках проекта по созданию государственной информационной системы «Электронная путевка». Как рассказали CNews в компании, реализация проекта «Электронная путевка» разбита на три ключевых этапа, в настоящий момент завершен второй. По итогам работ группой «Астерос», выбранной исполнителем проекта, расширен функционал действующих подсистем, сформирована и апробирована ключевая функциональная подсистема оперативного контроля деятельности туроператоров и турагентов, введена в действие и подготовлена к аттестации система защиты персональных данных туристов. Сегодня все электронные путевки, передаваемые в систему второй очереди туроператорами и турагентами, заверяются электронно-цифровой подписью. Банкам и страховым компаниям предоставлена возможность оперативного контроля размера банковских гарантий и страховых депозитов туроператоров.

«Создание информационной системы «Электронная путевка» направлено на защиту интересов потребителей и недопущение кризисных ситуаций в туристической отрасли. Она призвана повысить прозрачность и безопасность рынка, стать инструментом контроля за выполнением туроператорами своих обязательств перед клиентами и помочь туристам избегать недобросовестных компаний. Благодаря системе россияне будут чувствовать себя увереннее при покупке туров, в отрасли снизится количество «серых» схем работы и связанных с ними рисков для потребителя», – сказал Олег Сафонов, руководитель федерального агентства по туризму.

Разработка информационной системы началась на основании поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева (резолюция от 3 сентября 2014 г. № ДМ-П44-65пр) в декабре 2014 г. ИС «Электронная путевка» предназначена для повышения эффективности регулирования туристической отрасли за счет организации оперативного контроля деятельности участников рынка (туроператоров и турагентов) в соответствии с законодательством РФ. Внедрение системы обеспечит оперативный мониторинг и информирование о ситуации в отрасли, а также формирования отчетности, содержащей достоверные статистические и аналитические данные.

«Создание информационной системы "Электронная путевка" является для нас беспрецедентным: это федеральный масштаб, уникальные для нашей страны отраслевые решения и социальная значимость проекта, — отметил Алексей Денисов, директор проекта группы «Астерос». — Нам удалось проделать большую работу совместно с коллегами из Ростуризма. На данный момент готовность системы доведена до 80%. Мы добились максимального уровня защиты информации, в частности, персональных данных граждан, и готовы идти дальше. Впереди нас ждет главное – вывод “Электронной путевки” в жизнь, оценка рынка и граждан. Это наиболее важная и критичная для нас часть работы, и мы приложим все усилия, чтобы и финальный этап был успешным».

Согласно Федеральному закону от 2 марта 2016 г. N 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность», единая информационная система будет введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2018 г. Одновременно планируется проведение комплекса мероприятий по внедрению системы в операционные процессы деятельности участников туристского рынка на условиях ее обязательного использования. В технической части проект предусматривает формирование процедур обеспечения эксплуатации и поддержки пользователей системы. По завершении работ также будет создана нормативно-правовая база для полноценного функционирования системы и придания юридического статуса всем процессам, осуществляемым через ИС «Электронная путевка».

По итогам второго этапа специалистами «Астерос» подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона №49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристическую деятельность», связанные с практическими аспектами применения системы «Электронная путевка».

Ростуризм и группа «Астерос» подписали контракт стоимостью 153 млн рублей на исполнение первого этапа проекта создания информационной системы «Электронная путевка» в июне 2015 г. Тогда в центре компетенций «Астерос» был развернут комплекс технических средств, на базе которого создан прототип будущей ИС. Для согласования регламента информационного обмена и отработки механизмов интеграции между «Электронной путевкой» и системами туроператоров было организовано тестирование прототипа ведущими поставщиками услуг в сегментах выездного и внутреннего туризма — компаниями «НТК Интурист» и ITM Group. Также к апробации был привлечен крупнейший разработчик программного обеспечения для автоматизации туристской деятельности — «Мегатек».

Важным преимуществом создаваемой системы компании-тестировщики назвали возможность для каждого туриста в режиме онлайн проверить статус своей путевки. Кроме того, получены положительные отзывы об удобстве интерфейса будущей системы и информативности рабочего кабинета туроператора, в котором отображаются данные, переданные в ИС, и соответствующая статистика.