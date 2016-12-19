В Татарстане отслеживают качество образования с помощью «Abbyy Мониторинг»

Республиканский центр мониторинга качества образования Татарстана автоматизировал процесс оценки уровня образования более чем в 900 учебных заведениях региона на базе решения Abbyy. На первом этапе провели диагностику в 10-х классах по трем предметам: математике, обществознанию и физике. В мероприятиях приняли участие 15 тыс. школьников, и всего за 11 дней были получены подробные отчеты о качестве образования. Они используются как для создания новых методических рекомендаций, так и для принятия управленческих решений на уровне всего региона и даже отдельных школ, сообщили CNews в компании Abbyy.

В российском законодательстве установлено, что мониторинг качества образования должен проводиться как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Татарстане анализом успеваемости школьников занимается Республиканский центр мониторинга качества образования. Основная сложность, с которой сталкиваются специалисты в рамках мониторинга — это территориальная распределенность школ, находящихся в разных городах и районах. В связи с этим на центр и школы ложится много логистических задач, которые сильно усложняют процесс и отнимают массу времени: доставка бланков, заполнение, проверка и возврат. Кроме того, транспортировка бланков требует контроля и учета, а также финансовых затрат.

Руководство республиканского центра мониторинга качества образования выбрало «Abbyy Мониторинг» для проверки результатов и своевременного исполнения требований законодательства. Данная платформа автоматизирует мониторинг уровня образования и позволяет использовать уже существующие контрольно-измерительные материалы и загружать новые. У чиновников муниципального, регионального и федерального уровней появилась возможность регулярно получать данные по большому числу параметров: отдельным школам, темам, навыкам и умениям учеников. Это помогает в реальном времени оценивать и корректировать уровень инвестиций в разные образовательные учреждения с учетом результатов мониторинга качества образования, рассказали в Abbyy.

Благодаря использованию платформы образовательные учреждения смогли сами печатать тестовые материалы и сканировать бланки на месте. По отзыву Республиканского центра мониторинга качества образования Татарстана, это позволило сэкономить время и финансовые ресурсы центра и региона. Основную работу берет на себя платформа, а учителям или сотрудникам центра остается только отсканировать бланки и проверить корректность данных на портале «Abbyy Мониторинг». Платформа автоматически вносит все данные из бланков и формирует структурированные отчеты.

«Благодаря платформе “Abbyy Мониторинг” мы смогли сократить сроки и ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия, как мониторинг качества образования в нашем регионе. Важно, что использование платформы оказалось дешевле и значительно ускорило процесс по сравнению с другими продуктами, обладающими схожими функциями. У нас появилась возможность наблюдать за ходом проведения и понимать, на каком этапе выполнения находится каждая из школ. Удобство использования и понятный интерфейс не вызвали затруднений даже у тех сотрудников школ, которые впервые работали на компьютере. В результате всего за 11 дней мы получили наглядные сводные аналитические отчеты по математике, физике и обществознанию в разрезе школ, муниципалитетов и всего региона. Дополнительно отмечу высокий профессионализм и компетентность сотрудников технической поддержки», — подвел итоги проекта Мухаметов Ильдар Ринатович, заместитель министра образования и науки республики Татарстан.