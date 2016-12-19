В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid

Компания GridGain Systems, разработчик программных решений In-Memory Data Fabric на базе Apache Ignite, выпустила новую версию платформы GridGain Professional Edition 1.8 для переноса вычислений в оперативную память компьютера. GridGain Professional Edition включает полную поддержку последней версии Apache Ignite 1.8, а также возможности распределенного хранилища данных In-Memory SQL Grid, сообщили CNews в GridGain Systems.

По словам представителей компании, хранилище In-Memory SQL Grid поможет пользователям ускорить и масштабировать свои SQL-приложения без изменений либо с минимальными корректировками кода. Пользователи смогут осуществлять запросы к данным в GridGain, используя SQL через драйверы ODBC/JDBC, а также модифицировать данные с помощью команд DML без кастомизированного кода. Кроме того, платформа отличается оптимизированной геопространственной поддержкой. In-Memory SQL Grid обеспечит более удобную интеграцию платформы GridGain и улучшенную функциональность для большего объема пользовательских сценариев, включая облачные приложения и Internet of Things (IoT). GridGain Professional Edition 1.8 также поддерживает протокол Redis и включает поддержку кэширования .NET Entity Framework 2nd-Level Cache и ASP.NET Session Caching.

GridGain In-Memory SQL Grid с поддержкой DML-команд и геопространственными функциями

In-Memory SQL Grid обеспечивает возможности распределенного хранилища данных в платформе GridGain, что позволяет ускорить и масштабировать SQL-приложения без изменений либо с минимальными корректировками кода, рассказали в GridGain. In-Memory SQL Grid масштабируется горизонтально, отличается отказоустойчивостью и совместимостью с ANSI SQL-99. Хранилище полностью поддерживает команды SQL и DML, включая запросы select, update, insert, merge и delete.

In-Memory SQL Grid позволяет работать с платформой GridGain, используя стандартные SQL-команды с помощью драйверов GridGain JDBC или ODBC без кастомизации кода. Помимо поддержки Java, .NET, and C++, возможности новых драйверов JDBC и ODBC обеспечивают основанное на SQL подключение к GridGain или Apache Ignite с платформы на любом языке программирования, включая Ruby, PHP, Python и другие.

Улучшенные геопространственные функции, также поддерживаемые In-Memory SQL Grid, адаптируют платформу GridGain для переноса вычислений в оперативную память к большему числу пользовательских сценариев в сфере IoT, основанных на геолокации — например, в области транспорта, логистики, мобильных технологий, ритейла и носимых устройств.

Поддержка протокола Redis

Redis — это высокопроизводительное нереляционное распределенное хранилище данных в памяти на базе open-source, которое может использоваться как база данных, кэш или модуль для перевода сообщений из одного протокола в другой. Глубокая интеграция с Redis в GridGain Professional Edition 1.8 позволяет хранить и извлекать распределенные данные в кэше GridGain, используя любую совместимую c Redis программу-клиент. Это дает возможность миграции с решения для кэширования Redis на полноценную платформу GridGain с минимальными изменениями протоколов коммуникаций клиентов.

Кэширование .NET Entity Framework 2nd-Level и ASP.NET Session Caching

Обновленная платформа теперь предоставляет поддержку кэширования .NET Entity Framework’s 2nd level, которое может быть легко интегрировано с существующими приложениями. Это обеспечивает рост производительности, поскольку результаты запросов к данным хранятся в распределенном отказоустойчивом кэше с возможностью совместного доступа, отметили в GridGain.

Кроме того, улучшенный компонент для управления сессиями ASP.NET, который обеспечивается провайдером Ignite.NET, позволяет распределять сессию между кластером машин для отказоустойчивой сбалансированной нагрузки.

«The GridGain Professional Edition 1.8 — это важный шаг в развитии нашей платформы для обработки данных в памяти. Ряд новых функций упрощают взаимодействие с GridGain для пользователей и улучшают работу платформы для пользовательских сценариев с высокой нагрузкой, включая облачные приложения и Internet of Things, — заявил Эйб Кляйнфилд, президент и гендиректор GridGain Systems. — Будучи продвинутой платформой для переноса вычислений в оперативную память, GridGain Professional Edition 1.8 позволяет еще большему числу компаний внедрять in-memory computing для достижения целей в ускорении обработки данных и масштабирования».