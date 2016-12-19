Устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» испытаны на автомобиле в коммерческой эксплуатации

«СпейсТим» объявил о реализации пилотного проекта по установке устройства экстренного реагирования при авариях (УВЭОС) «ЭРА-ГЛОНАСС» Гранит-навигатор-6.18 ЭРА на транспортное средство Mercedes-Benz с подключением к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Как рассказали CNews в компании, впервые выполнено сопряжение региональной навигационно-информационной системы на базе телематической платформы, используемой для предоставления коммерческих услуг, с диспетчерским центром ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Взаимодействие организовано в строгом соответствии со всеми существующими нормативными документами, регулирующими деятельность в данной сфере.

В настоящее время требования к УВЭОС и порядок их установки законодательно урегулирован только при установке устройств непосредственно на вновь производимые транспортные средства на этапе заводской сборки. При этом согласно федеральному закону от 28.12.2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», владелец коммерческого транспортного средства имеет право по собственному желанию установить УВЭОС. Механизмов реализации этого права для транспорта, находящегося в эксплуатации, не прописано, и это ограничение значительно затрудняет возможность получения услуги экстренного реагирования и других дополнительных сервисов для владельцев автомобилей. В связи с этим проведена работа по пилотному проекту и достигнуты практические результаты. Благодаря реализованному проекту удалось разработать и согласовать механизм сопряжения между всеми участниками процесса.

Работа проходила при активном взаимодействии специалистов оренбургской компании «Глобал Мониторинг» – оператора навигационно-информационных услуг, сотрудников «ГЛОНАСС» – оператора ГАИС, производителя автомобиля Mercedes-Benz Рус и производителя УВЭОС Гранит-навигатор-6.18 ЭРА навигационного холдинга «СпейсТим». Результат работ – установка УВЭОС на автомобиль с подключением к ГАИС и к телематическому серверу «ГЛОНАСС» для последующего тестирования и развития доступных коммерческих сервисов.

Смятских Алексей, генеральный директор навигационного холдинга СпейсТим, производителя устройства, отметил: «Мы изначально закладывали в терминал ЭРА расширенный функционал, который позволяет владельцам автотранспорта воспользоваться целым набором дополнительных телематических сервисов: спутниковый он-лайн мониторинг в режиме реального времени, удаленная диагностика, контроль топлива, видеомониторинг, охрана и поиск, страховая телематика и т.д. Эти сервисы важны как водителям, так и руководителям, владельцам коммерческих автопарков, которые получают прямые выгоды, максимизируют прибыль и минимизируют издержки на содержание автопарков от 10 до 30%, экономя миллионы рублей в год».

«ЭРА-ГЛОНАСС» запущена в промышленную эксплуатацию в 2015 году, и все мы, автовладельцы, долго говорили о том, что скоро настанет новая «ЭРА». И вот теперь, спустя год, это уже реальность. Наш проект – серьезный прорыв для развития коммерческих услуг на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». И, конечно же, радует тот факт, что именно на устройстве, установленном на корпоративном автомобиле нашей компании, впервые отработано информационное взаимодействие регионального оператора навигационно-информационных услуг и оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с использованием инфраструктуры ГАИС», – сказал Андрей Кузнецов, директор «Глобал Мониторинг».