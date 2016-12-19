«Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники

ГК «Скаут» выпустила обновленное телематическое решение для сокращения затрат на эксплуатацию строительной, дорожной и складской спецтехники всех типов. Высокотехнологичный продукт, созданный для компаний из самых разных отраслей, позволяет контролировать работу техники на любых, даже самых удаленных объектах, в любом количестве и с учетом именно тех параметров, которые важны для бизнеса, сообщили CNews в «Скауте».

Для компаний, использующих спецтехнику, одинаково необходимо следить за соблюдением условий её эксплуатации и качеством выполняемой работы. Такие проблемы, как непроизводственные простои, имитация труда, махинации с ГСМ, приводят к значительным необоснованным расходам. В одном ряду с ними стоят: применение техники в личных целях, нарушение правил и регламентов использования и т.д. Преодолевать эти трудности помогают системы спутникового мониторинга.

«До недавнего времени на рынке не было инструмента контроля, который бы учитывал максимум особенностей спецтехники, специфику ее работы в разных отраслях и, при этом, не требовал бы от пользователей индивидуального ручного анализа каждого объекта мониторинга. Команда ГК “Скаут” предусмотрела все известные аспекты и представила комплексное решение, которое подойдет каждой компании», — заявили в компании.

Решение «Контроль спецтехники» включает в себя оборудование для спутникового мониторинга и программное обеспечение. В нем пользователи системы «Скаут» могут контролировать работу техники, опираясь на детальные аналитические отчеты. Принципиальным отличием новой версии «Контроля спецтехники» стало то, что в решении появились отчеты «Моточасы и топливо (групповой)» и «Загруженность техники». Вместе и по отдельности они позволяют контролировать весь парк техники, его загрузку и эффективность использования.

В отчете «Моточасы и топливо (групповой)» представлена информация о ключевых показателях работы каждой единицы техники и сводная статистика по нескольким машинам. В нем отображаются время работы и расход топлива на разных режимах двигателя, дается сравнение факта с нормами, показаны данные о пробеге.

В индивидуальном отчете изменилась подача информации. Интерфейс стал легче для восприятия — отчет приобрел более понятный для любого пользователя вид. Как и ранее, в нем представлена детальная информация об интересующем объекте мониторинга: время работы на каждом режиме, расход топлива на холостом ходу, под нагрузкой и в движении с детализацией по дням.

В отчете «Загруженность техники» можно оценить степень загрузки парка техники, работающей на одном объекте, в разрезе смен, дней и часов. График использования техники показывает почасовую загрузку за весь выбранный период на выбранной площадке. Диаграмма демонстрирует процентное соотношение работы на разных режимах, при активной работе и на холостом ходу. Кроме того, в этом отчете ведется учет отработанных смен водителей/операторов. Опираясь на него, можно эффективно распределять работу техники и водителей по времени.

Еще одна инновация в обновленном решении ГК «Скаут» — фиксация и учет сильных ударов по оборудованию (столкновения техники, небрежное отношение и т.д.). Это позволяет избегать порчи дорогостоящего имущества и травм людей, увеличивать ресурс работы машины, отметили в компании.

«Мы ориентировались на обратную связь от наших клиентов и партнеров-интеграторов. С их помощью нам удалось создать решение, применимое везде, где используется спецтехника. Добывающая и нефтегазовая промышленности, возведение объектов недвижимости, строительство дорог, складское хозяйство, ЖКХ и многие другие направления. Решение универсально и подходит для контроля любых типов спецтехники в компаниях самого разного профиля», — подчеркнул Андрей Андронов, менеджер продуктов ГК «Скаут».

В рамках решения «Контроль спецтехники» клиенты могут использовать и другие разработки ГК «Скаут». Например, DriverID для защищенной идентификации водителей и ScoutWiFi для контроля техники в местах отсутствия GSM-сетей или там, где использование сотовой связи нежелательно.