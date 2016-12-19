«Сервионика» поможет ГИБДД бороться с нарушениями ПДД мобильными технологиями

«Сервионика» (группа компаний «Ай-Теко») объявила о проведении дополнительной поставки мобильных автоматизированных рабочих мест для экипажей ДПС столицы по заказу Департамента информационных технологий города Москвы. Как рассказали CNews в компании, с помощью комплекса «Мобильный инспектор» сотрудники ГИБДД могут оформлять штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и ДТП непосредственно на месте происшествия.

Оснащение экипажей ДПС современным мобильным оборудованием — один из этапов масштабной программы Правительства Москвы по переводу работы с нарушителями дорожного движения в онлайн-формат, расширяющий возможности контроля и оперативного реагирования на нарушения ПДД. Результаты пилотного проекта были признаны успешными, и Правительство Москвы приняло решение о его масштабировании. В проекте используется продукция ведущих мировых вендоров: Brother (мобильные принтеры), Samsung, Lenovo и Asus (8- и 10-дюймовые планшетные ПК). С учетом расширения требований к функциональности оборудование было представлено в трех комплектациях. Вторая волна оснащения ГИБДД комплексами «Мобильный инспектор» стартовала в марте 2016 г., сейчас в распоряжении ГИБДД 2470 мобильных рабочих мест.

«Программа Правительства Москвы нацелена на то, чтобы жизнь в крупнейшем мегаполисе России была максимально удобной, соответствующей его динамичному росту и мировым трендам. Развитие транспорта и дорожной сети – одна из ключевых областей, которым уделяется пристальное внимание властей. Сотрудничество ДИТ и "Сервионики" позволяет решить сразу несколько задач: повышать эффективность и мобильность ГИБДД, увеличить собираемость поступлений в городской бюджет», — отметил Евгений Щепилов, управляющий директор компании «Сервионика».

«Благодаря «Мобильному инспектору» время оформления постановлений сократилось в три раза. Это значит, что экипаж успевает сделать больше выездов, в участники ДТП не создают пробок в ожидании прибытия ГИБДД. Кроме того, появление на вооружении полиции такого комплекса повысило эффективность проверок машин и водителей – не нужно связываться с постом и ждать ответа – вся необходимая информация из баз данных доступна в несколько кликов. Эффект от внедрения «мобильного инспектора уже многократно окупил понесенные городом затраты. В лице «Сервионики» мы нашли надежного партнера по реализации этого проекта», - отметил представитель Департамента информационных технологий города Москвы.

«Оснащение ГИБДД Москвы мобильными устройствами для оформления нарушений – важная часть формирования новой ИТ-инфраструктуры столицы, ориентированной на реализацию принципов “умного города” – удобного и безопасного, с четкой работой транспортной инфраструктуры. Сотрудничество с ведущими ИТ-компаниями России, в том числе совместный проект с ”Сервионикой”, очень важно для реализации этих масштабных планов», сказали в ДИТ правительства Москвы.

Каждый день на дороги Москвы выезжает свыше 700 тыс. автомобилей. По статистике ГИБДД, в 2016 г. количество зарегистрированных в Москве машин составило более 5,5 млн. За 11 месяцев 2016 г. сотрудники Госавтоинспекции Москвы пресекли 6 тыс. нарушений. По данным ГИС ГМП, чаще всего назначается штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч, а каждый водитель получает за год, в среднем, 3,6 штрафа на общую сумму 3138 руб. С учетом вступившего в действие с 1 января 2016 г. закона о льготном 20-дневном периоде для уплаты штрафов оснащение экипажей ДПС мобильными комплексами для оформления документов по нарушениям ПДД выгодно и властям столицы, и автолюбителям: снижается объем штрафов, не оплаченных из-за сбоев адресной доставки квитанций (например, если автолюбитель не проживает по адресу регистрации), а полученную на месте нарушения квитанцию можно оперативно оплатить через интернет или в отделении банка, воспользовавшись 50% льготой за быструю оплату.

Аналогичные программы в области автоматизации учета штрафов ГИБДД проводятся во многих регионах России. Сервисная сеть «Сервионики» охватывает более 130 компаний во всех регионах страны, что дает компании возможность выполнять проекты федерального уровня по проектированию, оснащению и обслуживанию ИТ-инфраструктуры заказчиков.