Panasonic начал российские продажи новых профессиональных сканеров

Panasonic объявил о выводе на российский рынок двух новых моделей потоковых высокоскоростных документ-сканеров Panasonic KV-S8127 и KV-S8147. Как рассказали CNews в компании, новинки, пришедшие на смену существующей линейке, отличаются повышенной надежностью, производительностью и простотой обслуживания.

Профессиональные высокоскоростные сканеры Panasonic предназначены для государственных и частных компаний и организаций, которые оперируют большими объемами данных и нуждающиеся в их постоянной оцифровке. Модели Panasonic KV-S8127 и KV-S8147 способны переводить в цифровой вид большие объемы документов (архивов) на скорости до 140 страниц в минуту. Согласно информации производителя, по емкости автоподатчика (750 листов) новые документ-сканеры Panasonic почти на 50% превосходят продукты-аналоги того же ценового сегмента. Документы могут быть разных форматов - от визитки до А3.

Старшая модель - Panasonic KV-S8147- поддерживает несколько важных дополнительных функций. Например, если документ лежит с перекосом (до 10%), то при сканировании устройство автоматически выровняет его за счёт изменения скорости роликов, регулирующих подачу листа с двух сторон. Эта модель также сможет самостоятельно решить проблему задвоения документов. В случае одновременной подачи на скан двух листов устройство зафиксирует проблему и без помощи оператора вернет листы в лоток подачи, а затем заново оцифрует их – каждый отдельно.

Старшие модели документ-сканеров Panasonic поддерживают и фирменную технологию ToughFeed, повышающую надёжность подачи бумаги. Состояние каждого листа, забираемого из лотка, контролируют датчики, в т.ч., микрофонный, который по характерному шуму определяет замятие бумаги, а также датчики давления и изгиба. В совокупности они обеспечивают уверенное выявление документов со скрепками ещё до того, как скрепка окажется внутри аппарата.

Ежедневная нагрузка на каждое устройство может достигать 100 тыс. страниц, что сопоставимо с профессиональными архивными сканерами. При этом новые модели Panasonic KV-S8127 и KV-S8147 характеризуются низкой стоимостью владения - ролики ресурсом на 600 тыс. страниц стоят около 13 тыс. руб., а комплект на 3,6 млн листов обойдется в 27 тыс. руб.