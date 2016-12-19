«Новые облачные технологии» открыли офис в Иннополисе

«Новые облачные технологии» (разработчик продуктов «МойОфис») объявила о том, что стала резидентом особой экономической зоны «Иннополис» и открыла офис в Республике Татарстан. Как рассказали CNews в компании, в татарстанском офисе будет вестись адаптация продуктов компании для интеграции с системами управления предприятиями или системами электронного документооборота. Это третий офис компании в России.

В офисе разработчика «МойОфис» планируется адаптировать продукты для ряда технологий, например, для интеграции с системами управления предприятиями или системами электронного документооборота.

«Татарстан ― один из лидеров по использованию информационных технологий. В этом году республика стала первым пилотным регионом РФ по разработке и реализации проектов по переходу на ПО "МойОфис", поэтому открытие третьего офиса компании именно в «Иннополисе» для нас совершенно логично. Здесь мы можем развивать бизнес, привлекая профессиональные кадры. В Иннополисе создается по-настоящему инновационная структура и для нас большая честь стать частью этого центра развития высоких технологий», - отметил генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

В рамках подготовки образовательных программ для ИТ-специалистов, компания планирует развивать отношения с университетом для поиска и трудоустройства разработчиков, программистов и специалистов других отраслей. В новый офис компании идет набор сотрудников.

Иннополис - это три одноимённых проекта: особая экономическая зона, университет и город с мэрией и необходимой инфраструктурой для жизни и работы. Сегодня в нем насчитывается 2,5 тысячи человек, которые постоянно проживают, учатся или занимаются бизнесом, арендуя помещения. В общей сложности ИТ-столица Татарстана рассчитана на проживание 155 тыс. человек, в том числе около 60 тыс. IT-специалистов.

Резидентами особой экономической зоны Иннополиса сегодня выступают «Яндекс», Kaspersky, «Acronis», 1С, «Infowatch», Postgress Professional и другие. Объем заявленных инвестиций составляет 4,8 млрд руб.