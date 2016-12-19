МТС организовал call-центр для «МРСК Юга» в Астрахани

МТС объявил о завершении проекта по созданию call-центра для филиала «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Как рассказали CNews в компании, МТС подключила клиенту единый многоканальный номер для распределения звонков от потребителей электроэнергии, а также обеспечила компанию виртуальным сервером, позволяющим обрабатывать и хранить большие объемы данных.

Реализация проекта дала возможность повысить количество одновременно обрабатываемых вызовов, установить систему голосового информирования абонента о его номере в очереди на обслуживание и автоматического расширения очереди в случае пиковых нагрузок. Кроме того, новая система позволила существенно снизить нагрузку на операторов за счет установки автоматических сообщений в голосовом меню, позволяющих до вывода на оператора информировать клиентов компании о внештатных ситуациях, а также ремонтных и профилактических работах на энергосети компании.

«Возможности современных сетей связи давно вышли за рамки привычного набора услуг из звонков, SMS и доступа в интернета. На сегодняшний день МТС в состоянии решить любую задачу, которая стоит перед нашими бизнес-абонентами, благодаря доступу к полному набору телекоммуникационных услуг, существующих на рынке. К примеру, после запуска call-центра в астраханском филиале МРСК Юга тестовые замеры показали, что показатели максимально возможного количество одновременно обрабатываемых вызовов в компании выросло почти в 80 раз. Реализация подобных проектов позволяет нашим клиентам оптимизировать все бизнес-процессы компании, снизить операционные расходы и увеличить лояльность конечных потребителей услуг», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

«Филиал «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» является основным поставщиком электроэнергии в регионе, и организация высокотехнологичного современного call-центра для нас – вопрос первостепенной важности. Потребители должны иметь возможность оперативно получать всю необходимую им информацию в полном объеме. А благодаря запуску системы голосового информирования мы существенно экономим ресурсы предприятия. Если раньше в случае технологических нарушений на энергообъектах наши операторы работали в нон-стоп режиме и бесконечно отвечали на однотипные вопросы, то теперь служба автоматического оповещения позволяет информировать дозвонившихся о возможных проблемах и сроках их решения, тем самым освобождая сотрудников колл-центра для решения других обращений граждан», - отметил начальник оперативно-диспетчерской службы 6-10 кВ филиала «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» Роман Антонов.