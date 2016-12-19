«Галактика» разработала собственную ECM-платформу

«Галактика» представила собственную платформу по управлению корпоративными данными «Галактика ECM». Как рассказали CNews в компании, «Галактика ECM» (Enterprise content management, ECM: управление корпоративным контентом, электронный документооборот. разработана с учетом новейших технологий и политики импортозамещения, при этом учитывает многолетний опыт компании в области создания решений по управлению контентом для холдинговых структур и государственных учреждений.

Новая разработка корпорации «Галактика» предназначена для решения критически важных ИТ-задач, связанных с управлением, хранением и интеграцией документов и другой неструктурированной информации, содержащейся в различных автоматизированных системах и бизнес-приложениях, использующихся на предприятии.

Ключевыми специалистами по настройке, внедрению и сопровождению данного продукта становятся бизнес-аналитики компаний, в то время как раньше работать с подобными платформами могли только программисты. Продукт уже интересен госструктурам, компаниям ТЭК, заказчикам из финансового сектора и предприятиям нефтегазовой отрасли.

Кроме того, «Галактика ECM» будет востребована при реализации инфраструктурных проектов государственного уровня, так как на базе ECM-платформы может строиться единый информационный контур при решении задач как оперативного, так и ситуационного управления.