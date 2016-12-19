Esky.ru оптимизировала систему логистики на базе Infor SCE

Решение Infor SCE было внедрено в компании Esky.ru — интернет-магазине товаров для мам и малышей. Об этом CNews сообщили в Infor, поставщике программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса.

Esky.ru была основана в 2009 г., и сегодня интернет-магазин Esky.ru предлагает ассортимент порядка 100 тыс. товарных наименований и обрабатывает 1500-2000 заказов ежедневно. В связи с ростом количества заказов перед компанией встала задача расширения складских площадок и оптимизации системы логистики. Компании требовалось готовое решение по управлению складом (WMS) с большим ресурсом производительности, отсутствием ограничений на ассортимент и количество операций и отработанной интеграцией с оборудованием и программным обеспечением других вендоров. Выбор был сделан в пользу Infor SCE и партнера Infor в России — компании «Эксид Консалтинг» в качестве системного интегратора. Одним из главных требований к проекту было четкое соблюдение сроков внедрения и возможность не снижать качество обслуживания и количество заказов в процессе внедрения.

Реализация проекта заняла около шести месяцев, в течение которых Esky.ru оптимизировала систему логистики в новом складском комплексе площадью около 6 500 квадратных метров, интегрировала ее с собственной ERP-системой и провела обучение персонала, при этом продолжая функционировать в обычном режиме. Решение Infor позволило автоматизировать ряд операций, прежде выполняемых вручную, например, учет срока годности товаров, и ввести на складе систему адресного хранения, что в пять раз сократило процент пересортицы, более чем в десять раз повысило точность комплектации заказов и увеличило производительность работников склада почти в полтора раза.

«Склад — это неотъемлемая составляющая нашего бизнеса, наша основная производственная площадка. Если раньше мы контролировали не все точки прохождения заказа, то с внедрением Infor SCE процесс подготовки заказа стал полностью прозрачным, — заявил Петр Дюба, исполнительный директор компании Esky.ru. — Мы можем наращивать объемы заказов, сохраняя высокую точность комплектации и качество обслуживания. У нас появились технические возможности для дальнейшего расширения бизнеса».

«Продукты Infor для управления логистикой сочетают в себе простоту интеграции и надежность “коробочных” решений с возможностями тонкой настройки и адаптации под потребности каждого конкретного клиента и его сферы деятельности», — утверждает Дмитрий Мартынов, официальный представитель компании Infor в России и СНГ.

По отзыву Esky.ru, компания планирует активно использовать Infor SCE и оптимизировать бизнес-процессы для того, чтобы применять функционал Infor SCE для дальнейшего развития компании.