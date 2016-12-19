Criteo представила новую технологию оптимизации персонализированной рекламы и фирменного стиля бренда

Компания Criteo, специализирующаяся в области технологий рекламы для digital-платформ, представила заявленную на патент технологию Kinetic Design. Как сообщили CNews в Criteo, Kinetic Design предполагает создание визуально привлекательной и индивидуально оптимизированной рекламы в режиме реального времени без необходимости предварительного определения размеров и макетов рекламного сообщения. Фирменный стиль бренда вместе с рекламными требованиями клиента транслируются на комплексную автоматизированную платформу, которая и создает визуальную презентацию, позволяющую рекламодателям добиваться большей потребительской вовлеченности, увеличивать охват и получать индивидуальное рекламное сообщение, сохраняя при этом айдентику бренда.

По словам разработчиков, Kinetic Design предлагает широкий диапазон возможностей при персонализации рекламы, а также способность создавать более 17 трлн иллюстраций. Эта оптимизированная креативная технология предлагается в дополнение к уже существующему продукту Criteo, который позволяет определить, рекомендовать тот или иной товар покупателю или нет, и обеспечивает рекламный контент, оптимизированный под каждого пользователя, совершающего онлайн-покупки. Таким образом, теперь маркетологи могут управлять восприятием бренда на всем digital-пространстве, заявили в Criteo. Kinetic Design создает особый дизайн уникального рекламного сообщения, соответствующего стилистике бренда, подстраивая его под каждого потребителя.

«Kinetic Design позволяет маркетологам сформировать сильный образ бренда, — утверждает Патрик Вуат, старший вице-президент отдела управления продуктами в Criteo. — Совокупность уникального контента и детализированной персонализации вместе с оптимизированной технологией брендинга и дизайна открывают перед специалистам по маркетингу новые возможности для проведения результативных рекламных кампаний».

В отличии от большинства конкурентов, которые используют более общую сегментацию и традиционные методы A/B-тестирования, Criteo оперирует аналитическими данными в реальном времени, чтобы рекламные показы были персонализированными для отдельно взятого потребителя, пояснили в компании. Kinetic Design теперь доступен для 13 тыс. клиентов Criteo по всему миру.

В целом Kinetic Design основан на трех ключевых компонентах: композер, креативная оптимизация в режиме реального времени и рендерер.

Композер позволяет креативным командам создавать концепции цифрового проектирования для каждого клиента, исходя из их индивидуальных особенностей.

При этом Kinetic Design дает гарантию того, что любой визуальный дизайн создан по аналогии с потребительским поведением. Это оптимизирует каждую рекламу, основываясь на предпочтениях покупателя в реальном времени, а также контекстной осведомленности в процессе отбора наиболее релевантных элементов, которые соответствуют фирменному стилю бренда. «Именно они формируются композером, обеспечивая настоящую приватность в коммуникации с клиентом», — уточнили в Criteo.

Ликвидируя размер рекламы и ограничения в макете, рендерер делает возможным динамичное создание оптимального размера рекламы для издательств по всему миру. Этот факт позволяет маркетологам обеспечивать мгновенный охват покупателей по всей сети издателей Criteo без каких-либо дизайнерских отсрочек, указали в компании.