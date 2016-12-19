Comparex построила ИТ-инфраструктуру для «Автономной теплоэнергетической компании»

Компания Comparex внедрила современную ИТ-инфраструктуру в теплоэнергетической компании АТЭК для дальнейшего развития существующих и внедрения новых бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили в Comparex.

«Автономная теплоэнергетическая компания» обеспечивает теплом и горячей водой большинство абонентов в Краснодаре и Краснодарском крае. Для повышения уровня обслуживания организаций и населения, а также для оптимизации бизнеса в компании возникла необходимость внедрения единой информационно-биллинговой системы взаиморасчетов с потребителями энергоресурсов и услуг.

Перед началом проекта ИТ-руководство АТЭК приняло решение о проведении анализа текущей ИТ-инфраструктуры компании. В качестве эксперта была задействована компания Comparex. Специалисты Comparex в кратчайшие сроки провели экспертизу и выявили несоответствия текущей инфраструктуры АТЭК требованиям биллинговой системы, планируемой к внедрению.

Проведенный анализ показал, что ИТ-инфраструктура АТЭК устарела и не удовлетворяет таким критериям, как производительность, отказоустойчивость, управляемость. Также в компании отсутствовала выделенная система хранения данных. Все эти факторы способствовали возникновению перебоев в работе бизнес-процессов. Кроме того, отсутствие свободных мощностей привело к невозможности развертывания новых приложений, критичных для решения задач бизнеса заказчика, пояснили в Comparex.

Для нивелирования выявленных недостатков и модернизации ИТ-инфраструктуры необходимо было решить ряд важных задач. В первую очередь, потребовалось внедрение инфраструктурного решения на базе современных технологий по хранению, обработке и передаче данных. Во-вторых, спроектировать высокопроизводительную и управляемую платформу для функционирования системы биллинга. В-третьих, нужно было в целом повысить отказоустойчивость, масштабируемость и адаптивность ИТ-инфраструктуры АТЭК для новых бизнес-процессов. Совместно со специалистами заказчика были выработаны требования к оборудованию и определен состав проекта.

В рамках проекта техническими специалистами Comparex было предложено комплексное решение, в состав которого вошли серверы Lenovo, системы хранения данных IBM Storwize, коммутационное оборудование Brocade и системы для обеспечения бесперебойного питания APC. Кроме того, Comparex обеспечила АТЭК техническую поддержку от производителя. По отзыву заказчика, это позволило в кратчайшие сроки решить нештатную ситуацию, возникшую при тестовой эксплуатации нового оборудования.

По итогам проекта Comparex построила для АТЭК инновационную, отказоустойчивую и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, что, в свою очередь, поспособствовало оптимизации бизнес-процессов, отметили в компании.

«Перед нами стояла задача внедрения платформы, которая обеспечит бесперебойное функционирование сервисов АТЭК и, в конечном счете, повысит удовлетворенность наших клиентов. Команда Comparex предложила оптимальное решение этой задачи и в сжатые сроки осуществила работы по вводу оборудования в эксплуатацию», — подвел итоги проекта Леонид Шейкман, заместитель генерального директора по инновационным технологиям АТЭК.